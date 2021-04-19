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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 647648649650
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:00

  mustbe написав:
  asin написав:А что посл колонка грязн обозначает? Как считается?

Грязными = Чистыми / 0.805
Для того, чтоб можно было сравнить с депозитами

А для чего это грязными, если нет налога по овдп?
asin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:22

  candidat написав:В вашей таблице выборочные облигации представлены? Или ICU только три облигации продает сейчас?

Облигации по всем брокерам - здесь: ОВГЗ
Чтоб показывались все облигации - нужно включить все галки сверху.
По умолчанию - не показываются валютные и далёкие облиги.
Далёкие - это те, которые заканчиваются позже, чем через год
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:27

  asin написав:
  mustbe написав:
  asin написав:А что посл колонка грязн обозначает? Как считается?

Грязными = Чистыми / 0.805
Для того, чтоб можно было сравнить с депозитами

А для чего это грязными, если нет налога по овдп?

Для того, чтоб можно было сравнить с депозитами )
Чтоб можно было понять - что выгоднее: 13% по ОВГЗ или 16% по депо
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:45

Кінто лише сьогодні переслав кошти від загашеної бумаги :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:46

greenozon
Це при купівлі не через дію, а у них напряму? У них так завжди?
Бо по "діючим" зайшли ще у середу.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:49

  Oberon написав:greenozon
Це при купівлі не через дію, а у них напряму? У них так завжди?
Бо по "діючим" зайшли ще у середу.


не через дію, напряму через кінто-кабіну
завжди було день в день погашення, це вперше така катавасія

2) інвестори вернули 4.2 млрд в ОВДП!
https://bin.ua/news/finance/finances/31 ... nalno.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:07

Re: Ринок ОВДП

Поділіться досвідом купівлі і виводу доларових ОВДП, хто через що купує, як виводе, з якими проблемами стикаєть?

Зараз купую через Приват24, але через високу комісію по обслуговуванню розглядаю інші варіанти.
UNREALcv
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 14:58

  greenozon написав:Кінто лише сьогодні переслав кошти від загашеної бумаги :)

А куди приходять виплати, якщо купляв через кабіну Кінто? На вашвнутрішній рахунок в Кінто, чи відразу на банківський рахунок, який вказував при оформленні у Кінто?
1finanсier
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