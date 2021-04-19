А для чего это грязными, если нет налога по овдп?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:00
Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:22
Облигации по всем брокерам - здесь:
Чтоб показывались все облигации - нужно включить все галки сверху.
По умолчанию - не показываются валютные и далёкие облиги.
Далёкие - это те, которые заканчиваются позже, чем через год
Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:27
Для того, чтоб можно было сравнить с депозитами )
Чтоб можно было понять - что выгоднее: 13% по ОВГЗ или 16% по депо
Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:46
greenozon
Це при купівлі не через дію, а у них напряму? У них так завжди?
Бо по "діючим" зайшли ще у середу.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:49
не через дію, напряму через кінто-кабіну
завжди було день в день погашення, це вперше така катавасія
2) інвестори вернули 4.2 млрд в ОВДП!
Додано: Суб 29 чер, 2024 09:07
Re: Ринок ОВДП
Поділіться досвідом купівлі і виводу доларових ОВДП, хто через що купує, як виводе, з якими проблемами стикаєть?
Зараз купую через Приват24, але через високу комісію по обслуговуванню розглядаю інші варіанти.
Додано: Суб 29 чер, 2024 14:58
Додано: Суб 29 чер, 2024 15:38
на той рахунок, що вказував при оформленні
PS в Кінто-кабіні в мене взагалі ніде ніякі кошти не світяться (на противагу наприклад Універу чи Бонду де є власний брокерський рахунок, який можна поповнювати чи виводити назад самотужки..)
тут якась зовсім інша система - тиснеш в кабіні кнопку купити якусь бумагу, задаєш к-сть, СМС, і тут же тобі Кінто дає рекзвізити IBAN на покупку - купуєш 1 в 1 і все (завжди роблю день-в-день в опер час, оскільки на 2ий день ціна бумаги росте на НКД)
Погашення чи купони на початковий рахунок автоматом шлються
у всіх так?
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