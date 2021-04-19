candidat написав:В вашей таблице выборочные облигации представлены? Или ICU только три облигации продает сейчас?
Облигации по всем брокерам - здесь: ОВГЗ Чтоб показывались все облигации - нужно включить все галки сверху. По умолчанию - не показываются валютные и далёкие облиги. Далёкие - это те, которые заканчиваются позже, чем через год
greenozon написав:Кінто лише сьогодні переслав кошти від загашеної бумаги
А куди приходять виплати, якщо купляв через кабіну Кінто? На вашвнутрішній рахунок в Кінто, чи відразу на банківський рахунок, який вказував при оформленні у Кінто?
на той рахунок, що вказував при оформленні PS в Кінто-кабіні в мене взагалі ніде ніякі кошти не світяться (на противагу наприклад Універу чи Бонду де є власний брокерський рахунок, який можна поповнювати чи виводити назад самотужки..)
тут якась зовсім інша система - тиснеш в кабіні кнопку купити якусь бумагу, задаєш к-сть, СМС, і тут же тобі Кінто дає рекзвізити IBAN на покупку - купуєш 1 в 1 і все (завжди роблю день-в-день в опер час, оскільки на 2ий день ціна бумаги росте на НКД) Погашення чи купони на початковий рахунок автоматом шлються