Я в Сенсі закупився, ще не виводив ОВДП (закінчаться в жовтні-листопаді), тільки депозити, але сподіваюся, що буде так само...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:24
Re: Ринок ОВДП
Додано: Суб 29 чер, 2024 19:35
Re: Ринок ОВДП
держ-Сенс-банк
через додаток їхній, закидка валюти ногами через касу
все решта в додатку, 0 комісій
найкращі %% на ринку
зараз є 4.4% долар
із виводом є нюанси - треба мати валютну картку (а вона лише в пакетних тарифах буває, вони платні, хоча легко виконати умову для безкоштовного обслуговування)
або валютний рахунок, але із нього вихід із %
щоб було без комісії - треба щоб валюта відлежалась на Ощадному рахунку 14 днів
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