Я в Сенсі закупився, ще не виводив ОВДП (закінчаться в жовтні-листопаді), тільки депозити, але сподіваюся, що буде так само...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:24
Re: Ринок ОВДП
Додано: Суб 29 чер, 2024 19:35
Re: Ринок ОВДП
держ-Сенс-банк
через додаток їхній, закидка валюти ногами через касу
все решта в додатку, 0 комісій
найкращі %% на ринку
зараз є 4.4% долар
із виводом є нюанси - треба мати валютну картку (а вона лише в пакетних тарифах буває, вони платні, хоча легко виконати умову для безкоштовного обслуговування)
або валютний рахунок, але із нього вихід із %
щоб було без комісії - треба щоб валюта відлежалась на Ощадному рахунку 14 днів
Додано: Нед 30 чер, 2024 10:32
1.Укрексімбанк, Укргазбанк - без комісій, але для цього треба купувати через заявки на аукціон. В цьому місяці розміщення в доларах було 18 та 25 числа, коли наступне, не знаю, можливо не буде й кілька місяців. Оформлення в обох банках тільки у відділені. Можна в них придбати й вже викуплені банком, але дохідність вже менша. Зі зняттям ніяких проблем немає, в моєму місті замовляти валюту ніколи не треба, Укргаз завжди сині, Укрексім в більшості випадків 2006, по кількості зняття в місяць чи ще якихось заморочок немає. Чи можна продати раніше строку - ніколи не цікавився.
2. Сенс - для купівлі треба тільки занести валюту в касу, далі все онлайн. Продають завжди з комісією, тобто викупають під себе й далі продають, можна сказати, як ділери. Різниця з вищенаведеними банками невелика, біля 0,2%, але завжди можна продати, теж з комісією біля 1%, великі суми зняти важко, наприклад з карткового тільки 2 рази на місяць без комісії, тобто менше 5000 доларів, що вище, чекати наступного місяця чи гратися з ощадним рахунком, що іноді дорівнює чеканню наступного місяця, й пам'ятаємо, що треба замовляти готівку за п'ять днів, в деяких відділеннях замовлення приймуть тільки коли кошти вже на рахунку.
3. Ощад - чесно, на відміну від інших банків, що описав, в цьому не купував, але судячи з того, що читав, то процес схожий на перші два.
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