Додано: Нед 30 чер, 2024 10:32

UNREALcv написав: Поділіться досвідом купівлі і виводу доларових ОВДП, хто через що купує, як виводе, з якими проблемами стикаєть?



Зараз купую через Приват24, але через високу комісію по обслуговуванню розглядаю інші варіанти. Поділіться досвідом купівлі і виводу доларових ОВДП, хто через що купує, як виводе, з якими проблемами стикаєть?Зараз купую через Приват24, але через високу комісію по обслуговуванню розглядаю інші варіанти.

1.Укрексімбанк, Укргазбанк - без комісій, але для цього треба купувати через заявки на аукціон. В цьому місяці розміщення в доларах було 18 та 25 числа, коли наступне, не знаю, можливо не буде й кілька місяців. Оформлення в обох банках тільки у відділені. Можна в них придбати й вже викуплені банком, але дохідність вже менша. Зі зняттям ніяких проблем немає, в моєму місті замовляти валюту ніколи не треба, Укргаз завжди сині, Укрексім в більшості випадків 2006, по кількості зняття в місяць чи ще якихось заморочок немає. Чи можна продати раніше строку - ніколи не цікавився.2. Сенс - для купівлі треба тільки занести валюту в касу, далі все онлайн. Продають завжди з комісією, тобто викупають під себе й далі продають, можна сказати, як ділери. Різниця з вищенаведеними банками невелика, біля 0,2%, але завжди можна продати, теж з комісією біля 1%, великі суми зняти важко, наприклад з карткового тільки 2 рази на місяць без комісії, тобто менше 5000 доларів, що вище, чекати наступного місяця чи гратися з ощадним рахунком, що іноді дорівнює чеканню наступного місяця, й пам'ятаємо, що треба замовляти готівку за п'ять днів, в деяких відділеннях замовлення приймуть тільки коли кошти вже на рахунку.3. Ощад - чесно, на відміну від інших банків, що описав, в цьому не купував, але судячи з того, що читав, то процес схожий на перші два.