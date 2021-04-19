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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 648649650651 Додано: Суб 29 чер, 2024 18:24 Re: Ринок ОВДП UNREALcv написав: Поділіться досвідом купівлі і виводу доларових ОВДП, хто через що купує, як виводе, з якими проблемами стикаєть? Поділіться досвідом купівлі і виводу доларових ОВДП, хто через що купує, як виводе, з якими проблемами стикаєть?

Я в Сенсі закупився, ще не виводив ОВДП (закінчаться в жовтні-листопаді), тільки депозити, але сподіваюся, що буде так само... Я в Сенсі закупився, ще не виводив ОВДП (закінчаться в жовтні-листопаді), тільки депозити, але сподіваюся, що буде так само... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3377 З нами з: 29.07.22 Подякував: 587 раз. Подякували: 425 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2024 19:35 Re: Ринок ОВДП UNREALcv написав: Поділіться досвідом купівлі і виводу доларових ОВДП, хто через що купує, як виводе, з якими проблемами стикаєть? Поділіться досвідом купівлі і виводу доларових ОВДП, хто через що купує, як виводе, з якими проблемами стикаєть?



держ-Сенс-банк

через додаток їхній, закидка валюти ногами через касу

все решта в додатку, 0 комісій

найкращі %% на ринку

зараз є 4.4% долар https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=sense



із виводом є нюанси - треба мати валютну картку (а вона лише в пакетних тарифах буває, вони платні, хоча легко виконати умову для безкоштовного обслуговування)

https://sensebank.ua/storage/files/Tarr ... .05.20.pdf



або валютний рахунок, але із нього вихід із %

щоб було без комісії - треба щоб валюта відлежалась на Ощадному рахунку 14 днів держ-Сенс-банкчерез додаток їхній, закидка валюти ногами через касувсе решта в додатку, 0 комісійнайкращі %% на ринкузараз є 4.4% доларіз виводом є нюанси - треба мати валютну картку (а вона лише в пакетних тарифах буває, вони платні, хоча легко виконати умову для безкоштовного обслуговування)або валютний рахунок, але із нього вихід із %щоб було без комісії - треба щоб валюта відлежалась на Ощадному рахунку 14 днів greenozon Повідомлень: 16357 З нами з: 01.06.14 Подякував: 440 раз. Подякували: 1621 раз. Профіль 1 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2024 10:32 UNREALcv написав: Поділіться досвідом купівлі і виводу доларових ОВДП, хто через що купує, як виводе, з якими проблемами стикаєть?



Зараз купую через Приват24, але через високу комісію по обслуговуванню розглядаю інші варіанти. Поділіться досвідом купівлі і виводу доларових ОВДП, хто через що купує, як виводе, з якими проблемами стикаєть?Зараз купую через Приват24, але через високу комісію по обслуговуванню розглядаю інші варіанти.

1.Укрексімбанк, Укргазбанк - без комісій, але для цього треба купувати через заявки на аукціон. В цьому місяці розміщення в доларах було 18 та 25 числа, коли наступне, не знаю, можливо не буде й кілька місяців. Оформлення в обох банках тільки у відділені. Можна в них придбати й вже викуплені банком, але дохідність вже менша. Зі зняттям ніяких проблем немає, в моєму місті замовляти валюту ніколи не треба, Укргаз завжди сині, Укрексім в більшості випадків 2006, по кількості зняття в місяць чи ще якихось заморочок немає. Чи можна продати раніше строку - ніколи не цікавився.

2. Сенс - для купівлі треба тільки занести валюту в касу, далі все онлайн. Продають завжди з комісією, тобто викупають під себе й далі продають, можна сказати, як ділери. Різниця з вищенаведеними банками невелика, біля 0,2%, але завжди можна продати, теж з комісією біля 1%, великі суми зняти важко, наприклад з карткового тільки 2 рази на місяць без комісії, тобто менше 5000 доларів, що вище, чекати наступного місяця чи гратися з ощадним рахунком, що іноді дорівнює чеканню наступного місяця, й пам'ятаємо, що треба замовляти готівку за п'ять днів, в деяких відділеннях замовлення приймуть тільки коли кошти вже на рахунку.

3. Ощад - чесно, на відміну від інших банків, що описав, в цьому не купував, але судячи з того, що читав, то процес схожий на перші два. 1.Укрексімбанк, Укргазбанк - без комісій, але для цього треба купувати через заявки на аукціон. В цьому місяці розміщення в доларах було 18 та 25 числа, коли наступне, не знаю, можливо не буде й кілька місяців. Оформлення в обох банках тільки у відділені. Можна в них придбати й вже викуплені банком, але дохідність вже менша. Зі зняттям ніяких проблем немає, в моєму місті замовляти валюту ніколи не треба, Укргаз завжди сині, Укрексім в більшості випадків 2006, по кількості зняття в місяць чи ще якихось заморочок немає. Чи можна продати раніше строку - ніколи не цікавився.2. Сенс - для купівлі треба тільки занести валюту в касу, далі все онлайн. Продають завжди з комісією, тобто викупають під себе й далі продають, можна сказати, як ділери. Різниця з вищенаведеними банками невелика, біля 0,2%, але завжди можна продати, теж з комісією біля 1%, великі суми зняти важко, наприклад з карткового тільки 2 рази на місяць без комісії, тобто менше 5000 доларів, що вище, чекати наступного місяця чи гратися з ощадним рахунком, що іноді дорівнює чеканню наступного місяця, й пам'ятаємо, що треба замовляти готівку за п'ять днів, в деяких відділеннях замовлення приймуть тільки коли кошти вже на рахунку.3. Ощад - чесно, на відміну від інших банків, що описав, в цьому не купував, але судячи з того, що читав, то процес схожий на перші два. ГеннадийUA

Повідомлень: 262 З нами з: 01.04.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 64 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2024 15:26 ГеннадийUA



оці "кєди-каса" банки для ОВДП я ще розумію якщо сума солідна і якщо ви купуєте раз на квартал



а якщо треба докупати пару штук раз в пару днів? greenozon Повідомлень: 16357 З нами з: 01.06.14 Подякував: 440 раз. Подякували: 1621 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2024 17:02 greenozon написав: ГеннадийUA



оці "кєди-каса" банки для ОВДП я ще розумію якщо сума солідна і якщо ви купуєте раз на квартал



а якщо треба докупати пару штук раз в пару днів? оці "кєди-каса" банки для ОВДП я ще розумію якщо сума солідна і якщо ви купуєте раз на квартала якщо треба докупати пару штук раз в пару днів?

1. То так само одягаєте кєди й бігом у касу! Чи ви через Свіфт заводите необхідну суму в пару тисяч доларів/евро?

2. Ви мільйонер, що постійно докупаєте "пару штук в пару днів"? Дивне питання взагалі. Так, іноді буває, що можна прикупити пару штук, але трапляється таке не кожного місяця, й не так, щоб притулити кудись вільні кошти й при потребі продати. Валютні ОВДП з їх відсотковою ставкою та маржою покупка/продаж, це майже завжди покупка до дати погашення. В моїй практиці я тільки раз продавав валютні ОВДП в Сенсі, коли Сенс на чорну п'ятницю продавав долар по 36,60 й цей курс був набагато нижче ринкового, карусельку на 50000 я тоді й так міг зробити, а от вільних коштів для карусельного депо на повну суму в мене вже не було, ось тут й знадобилися Сенсові ОВДП, навіть з комісією на продаж Сенса вийшло досить непогано.

Так що коли є кошти на кілька ОВДП, а аукціон мінфіна не на горизонті, то треба купувати на вторинці, де, залежить від суми. Сенс для сум більше 4000 не рекомендую, виняток лише один - ви знаєте, що по закінченню гроші будете точно перекладати, якщо є вірогідність, що треба буде виносити, то розраховувати для цього треба на досить тривалий час. Але якщо кількість ОВДП для придбання 1-4, то Сенс гарно підходить.

3. Пишіть ще, якщо є бажання будь про що потеревенькати, як ви любите, але маячну "найкращі %% на ринку" та "0 комісії", коли комісія вже в ціні облігації, залиште при собі. Сенс багато чим кращий за інші, але отримання готівкової валюти не його фішка.

P.S.: напишіть, як часто ви "докупаєте пару штук раз в пару днів", як заводите валюту (гривнею можна онлайн купити валюту тільки на одну одиницю), в якому банку, та сенс цих операцій. 1. То так само одягаєте кєди й бігом у касу! Чи ви через Свіфт заводите необхідну суму в пару тисяч доларів/евро?2. Ви мільйонер, що постійно докупаєте "пару штук в пару днів"? Дивне питання взагалі. Так, іноді буває, що можна прикупити пару штук, але трапляється таке не кожного місяця, й не так, щоб притулити кудись вільні кошти й при потребі продати. Валютні ОВДП з їх відсотковою ставкою та маржою покупка/продаж, це майже завжди покупка до дати погашення. В моїй практиці я тільки раз продавав валютні ОВДП в Сенсі, коли Сенс на чорну п'ятницю продавав долар по 36,60 й цей курс був набагато нижче ринкового, карусельку на 50000 я тоді й так міг зробити, а от вільних коштів для карусельного депо на повну суму в мене вже не було, ось тут й знадобилися Сенсові ОВДП, навіть з комісією на продаж Сенса вийшло досить непогано.Так що коли є кошти на кілька ОВДП, а аукціон мінфіна не на горизонті, то треба купувати на вторинці, де, залежить від суми. Сенс для сум більше 4000 не рекомендую, виняток лише один - ви знаєте, що по закінченню гроші будете точно перекладати, якщо є вірогідність, що треба буде виносити, то розраховувати для цього треба на досить тривалий час. Але якщо кількість ОВДП для придбання 1-4, то Сенс гарно підходить.3. Пишіть ще, якщо є бажання будь про що потеревенькати, як ви любите, але маячну "найкращі %% на ринку" та "0 комісії", коли комісія вже в ціні облігації, залиште при собі. Сенс багато чим кращий за інші, але отримання готівкової валюти не його фішка.P.S.: напишіть, як часто ви "докупаєте пару штук раз в пару днів", як заводите валюту (гривнею можна онлайн купити валюту тільки на одну одиницю), в якому банку, та сенс цих операцій. ГеннадийUA

Повідомлень: 262 З нами з: 01.04.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 64 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 648649650651 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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