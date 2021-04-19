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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 648649650651
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:24

Re: Ринок ОВДП

  UNREALcv написав:Поділіться досвідом купівлі і виводу доларових ОВДП, хто через що купує, як виводе, з якими проблемами стикаєть?

Я в Сенсі закупився, ще не виводив ОВДП (закінчаться в жовтні-листопаді), тільки депозити, але сподіваюся, що буде так само...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:35

Re: Ринок ОВДП

  UNREALcv написав:Поділіться досвідом купівлі і виводу доларових ОВДП, хто через що купує, як виводе, з якими проблемами стикаєть?


держ-Сенс-банк
через додаток їхній, закидка валюти ногами через касу
все решта в додатку, 0 комісій
найкращі %% на ринку
зараз є 4.4% долар https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=sense

із виводом є нюанси - треба мати валютну картку (а вона лише в пакетних тарифах буває, вони платні, хоча легко виконати умову для безкоштовного обслуговування)
https://sensebank.ua/storage/files/Tarr ... .05.20.pdf

або валютний рахунок, але із нього вихід із %
щоб було без комісії - треба щоб валюта відлежалась на Ощадному рахунку 14 днів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 10:32

  UNREALcv написав:Поділіться досвідом купівлі і виводу доларових ОВДП, хто через що купує, як виводе, з якими проблемами стикаєть?

Зараз купую через Приват24, але через високу комісію по обслуговуванню розглядаю інші варіанти.

1.Укрексімбанк, Укргазбанк - без комісій, але для цього треба купувати через заявки на аукціон. В цьому місяці розміщення в доларах було 18 та 25 числа, коли наступне, не знаю, можливо не буде й кілька місяців. Оформлення в обох банках тільки у відділені. Можна в них придбати й вже викуплені банком, але дохідність вже менша. Зі зняттям ніяких проблем немає, в моєму місті замовляти валюту ніколи не треба, Укргаз завжди сині, Укрексім в більшості випадків 2006, по кількості зняття в місяць чи ще якихось заморочок немає. Чи можна продати раніше строку - ніколи не цікавився.
2. Сенс - для купівлі треба тільки занести валюту в касу, далі все онлайн. Продають завжди з комісією, тобто викупають під себе й далі продають, можна сказати, як ділери. Різниця з вищенаведеними банками невелика, біля 0,2%, але завжди можна продати, теж з комісією біля 1%, великі суми зняти важко, наприклад з карткового тільки 2 рази на місяць без комісії, тобто менше 5000 доларів, що вище, чекати наступного місяця чи гратися з ощадним рахунком, що іноді дорівнює чеканню наступного місяця, й пам'ятаємо, що треба замовляти готівку за п'ять днів, в деяких відділеннях замовлення приймуть тільки коли кошти вже на рахунку.
3. Ощад - чесно, на відміну від інших банків, що описав, в цьому не купував, але судячи з того, що читав, то процес схожий на перші два.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:26

ГеннадийUA

оці "кєди-каса" банки для ОВДП я ще розумію якщо сума солідна і якщо ви купуєте раз на квартал

а якщо треба докупати пару штук раз в пару днів?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:02

  greenozon написав:ГеннадийUA

оці "кєди-каса" банки для ОВДП я ще розумію якщо сума солідна і якщо ви купуєте раз на квартал

а якщо треба докупати пару штук раз в пару днів?

1. То так само одягаєте кєди й бігом у касу! Чи ви через Свіфт заводите необхідну суму в пару тисяч доларів/евро?
2. Ви мільйонер, що постійно докупаєте "пару штук в пару днів"? Дивне питання взагалі. Так, іноді буває, що можна прикупити пару штук, але трапляється таке не кожного місяця, й не так, щоб притулити кудись вільні кошти й при потребі продати. Валютні ОВДП з їх відсотковою ставкою та маржою покупка/продаж, це майже завжди покупка до дати погашення. В моїй практиці я тільки раз продавав валютні ОВДП в Сенсі, коли Сенс на чорну п'ятницю продавав долар по 36,60 й цей курс був набагато нижче ринкового, карусельку на 50000 я тоді й так міг зробити, а от вільних коштів для карусельного депо на повну суму в мене вже не було, ось тут й знадобилися Сенсові ОВДП, навіть з комісією на продаж Сенса вийшло досить непогано.
Так що коли є кошти на кілька ОВДП, а аукціон мінфіна не на горизонті, то треба купувати на вторинці, де, залежить від суми. Сенс для сум більше 4000 не рекомендую, виняток лише один - ви знаєте, що по закінченню гроші будете точно перекладати, якщо є вірогідність, що треба буде виносити, то розраховувати для цього треба на досить тривалий час. Але якщо кількість ОВДП для придбання 1-4, то Сенс гарно підходить.
3. Пишіть ще, якщо є бажання будь про що потеревенькати, як ви любите, але маячну "найкращі %% на ринку" та "0 комісії", коли комісія вже в ціні облігації, залиште при собі. Сенс багато чим кращий за інші, але отримання готівкової валюти не його фішка.
P.S.: напишіть, як часто ви "докупаєте пару штук раз в пару днів", як заводите валюту (гривнею можна онлайн купити валюту тільки на одну одиницю), в якому банку, та сенс цих операцій.
ГеннадийUA
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