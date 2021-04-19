Додано: Нед 30 чер, 2024 17:02

greenozon написав: ГеннадийUA



оці "кєди-каса" банки для ОВДП я ще розумію якщо сума солідна і якщо ви купуєте раз на квартал



а якщо треба докупати пару штук раз в пару днів? оці "кєди-каса" банки для ОВДП я ще розумію якщо сума солідна і якщо ви купуєте раз на квартала якщо треба докупати пару штук раз в пару днів?

1. То так само одягаєте кєди й бігом у касу! Чи ви через Свіфт заводите необхідну суму в пару тисяч доларів/евро?2. Ви мільйонер, що постійно докупаєте "пару штук в пару днів"? Дивне питання взагалі. Так, іноді буває, що можна прикупити пару штук, але трапляється таке не кожного місяця, й не так, щоб притулити кудись вільні кошти й при потребі продати. Валютні ОВДП з їх відсотковою ставкою та маржою покупка/продаж, це майже завжди покупка до дати погашення. В моїй практиці я тільки раз продавав валютні ОВДП в Сенсі, коли Сенс на чорну п'ятницю продавав долар по 36,60 й цей курс був набагато нижче ринкового, карусельку на 50000 я тоді й так міг зробити, а от вільних коштів для карусельного депо на повну суму в мене вже не було, ось тут й знадобилися Сенсові ОВДП, навіть з комісією на продаж Сенса вийшло досить непогано.Так що коли є кошти на кілька ОВДП, а аукціон мінфіна не на горизонті, то треба купувати на вторинці, де, залежить від суми. Сенс для сум більше 4000 не рекомендую, виняток лише один - ви знаєте, що по закінченню гроші будете точно перекладати, якщо є вірогідність, що треба буде виносити, то розраховувати для цього треба на досить тривалий час. Але якщо кількість ОВДП для придбання 1-4, то Сенс гарно підходить.3. Пишіть ще, якщо є бажання будь про що потеревенькати, як ви любите, але маячну "найкращі %% на ринку" та "0 комісії", коли комісія вже в ціні облігації, залиште при собі. Сенс багато чим кращий за інші, але отримання готівкової валюти не його фішка.P.S.: напишіть, як часто ви "докупаєте пару штук раз в пару днів", як заводите валюту (гривнею можна онлайн купити валюту тільки на одну одиницю), в якому банку, та сенс цих операцій.