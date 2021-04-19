Я в Сенсі закупився, ще не виводив ОВДП (закінчаться в жовтні-листопаді), тільки депозити, але сподіваюся, що буде так само...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:24
Re: Ринок ОВДП
Додано: Суб 29 чер, 2024 19:35
Re: Ринок ОВДП
держ-Сенс-банк
через додаток їхній, закидка валюти ногами через касу
все решта в додатку, 0 комісій
найкращі %% на ринку
зараз є 4.4% долар
із виводом є нюанси - треба мати валютну картку (а вона лише в пакетних тарифах буває, вони платні, хоча легко виконати умову для безкоштовного обслуговування)
або валютний рахунок, але із нього вихід із %
щоб було без комісії - треба щоб валюта відлежалась на Ощадному рахунку 14 днів
Додано: Нед 30 чер, 2024 10:32
1.Укрексімбанк, Укргазбанк - без комісій, але для цього треба купувати через заявки на аукціон. В цьому місяці розміщення в доларах було 18 та 25 числа, коли наступне, не знаю, можливо не буде й кілька місяців. Оформлення в обох банках тільки у відділені. Можна в них придбати й вже викуплені банком, але дохідність вже менша. Зі зняттям ніяких проблем немає, в моєму місті замовляти валюту ніколи не треба, Укргаз завжди сині, Укрексім в більшості випадків 2006, по кількості зняття в місяць чи ще якихось заморочок немає. Чи можна продати раніше строку - ніколи не цікавився.
2. Сенс - для купівлі треба тільки занести валюту в касу, далі все онлайн. Продають завжди з комісією, тобто викупають під себе й далі продають, можна сказати, як ділери. Різниця з вищенаведеними банками невелика, біля 0,2%, але завжди можна продати, теж з комісією біля 1%, великі суми зняти важко, наприклад з карткового тільки 2 рази на місяць без комісії, тобто менше 5000 доларів, що вище, чекати наступного місяця чи гратися з ощадним рахунком, що іноді дорівнює чеканню наступного місяця, й пам'ятаємо, що треба замовляти готівку за п'ять днів, в деяких відділеннях замовлення приймуть тільки коли кошти вже на рахунку.
3. Ощад - чесно, на відміну від інших банків, що описав, в цьому не купував, але судячи з того, що читав, то процес схожий на перші два.
Додано: Нед 30 чер, 2024 15:26
ГеннадийUA
оці "кєди-каса" банки для ОВДП я ще розумію якщо сума солідна і якщо ви купуєте раз на квартал
а якщо треба докупати пару штук раз в пару днів?
Додано: Нед 30 чер, 2024 17:02
1. То так само одягаєте кєди й бігом у касу! Чи ви через Свіфт заводите необхідну суму в пару тисяч доларів/евро?
2. Ви мільйонер, що постійно докупаєте "пару штук в пару днів"? Дивне питання взагалі. Так, іноді буває, що можна прикупити пару штук, але трапляється таке не кожного місяця, й не так, щоб притулити кудись вільні кошти й при потребі продати. Валютні ОВДП з їх відсотковою ставкою та маржою покупка/продаж, це майже завжди покупка до дати погашення. В моїй практиці я тільки раз продавав валютні ОВДП в Сенсі, коли Сенс на чорну п'ятницю продавав долар по 36,60 й цей курс був набагато нижче ринкового, карусельку на 50000 я тоді й так міг зробити, а от вільних коштів для карусельного депо на повну суму в мене вже не було, ось тут й знадобилися Сенсові ОВДП, навіть з комісією на продаж Сенса вийшло досить непогано.
Так що коли є кошти на кілька ОВДП, а аукціон мінфіна не на горизонті, то треба купувати на вторинці, де, залежить від суми. Сенс для сум більше 4000 не рекомендую, виняток лише один - ви знаєте, що по закінченню гроші будете точно перекладати, якщо є вірогідність, що треба буде виносити, то розраховувати для цього треба на досить тривалий час. Але якщо кількість ОВДП для придбання 1-4, то Сенс гарно підходить.
3. Пишіть ще, якщо є бажання будь про що потеревенькати, як ви любите, але маячну "найкращі %% на ринку" та "0 комісії", коли комісія вже в ціні облігації, залиште при собі. Сенс багато чим кращий за інші, але отримання готівкової валюти не його фішка.
P.S.: напишіть, як часто ви "докупаєте пару штук раз в пару днів", як заводите валюту (гривнею можна онлайн купити валюту тільки на одну одиницю), в якому банку, та сенс цих операцій.
Додано: Нед 30 чер, 2024 18:08
Re: Ринок ОВДП
Зараз є єврові облігації через Приват. Заводив гроші на Універсальну, купував з неї вказував для виплат Картку для виплат. До цього був досвід купівлі через Драгон. Зараз вони кажуть, що вигідно буде на сумах 50 000 +, через високі комісії при переказі валюти між банками.
Додано: Нед 30 чер, 2024 21:10
Re: Ринок ОВДП
Додано: Сер 03 лип, 2024 09:57
Читаю каждый день эту ветку, и уже совсем запутался.
Сначала посоветовали Сенс, мол, всё удобно, всё без комиссий, всё оперативно и без походов.
Потом "всплыл" ICU, у которого якобы схожие условия. Кстати, так можно считать, что по условиям Сенс и ICU приблизительно равноценны? Проблема ICU только в том, что деньги на второй день от погашения отдает, а остальное всё нормально? Уточню, речь об ОВГЗ в гривне.
Но параллельно идёт критика, мол, Сенс продает на вторичен, накрутил цену, поэтому и комиссий не надо. Хотя, если верить таблице, то Сенс вроде чуть ли не меньше всех накручивает.
Агитируют за участие в аукционе Минфина. А насколько это выгоднее получается, чем покупать у банков? Можно как-то выразить в каких-то единицах?
А для аукциона обязательна крупная сумма в несколько сотен тысяч гривен? Есть ли брокеры, через которых и на 50-100 тысяч сойдёт?
В общем, для нового человека с суммой около 100 тысяч что окончательно посоветуете?
Додано: Сер 03 лип, 2024 12:07
Добавлю еще вопрос по ICU. Не шарю в КЭП (ЕЦП). Это оформляется прямо в ICU? Или надо где-то отдельно получить?
Кстати, а как в ICU организован процесс завода/вывода денег под ОВГЗ? Я так понял, что в ICU заводят личный счёт и на него с помощью Портмоне заводятся деньги без комиссии. Так? Без комиссии только через Портмоне? И там нет каких-то скрытых комиссий?
А вывод как? Купоны и после погашения выплачивают на счёт в ICU? Или сразу можно указать карту в любом банке? Перевод на карту другого банка будет без комиссии?
Додано: Сер 03 лип, 2024 12:45
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