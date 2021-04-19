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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 649650651652
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:50

Re: Ринок ОВДП

Для гривневих ОВДП користуюсь ICU - без комісії поповнення, зберігання, виведення (0 - якщо виводити на карту Універсальну ПБ), ну і звичайно якісне обслуговування ( веб та програма). Єдина складність з ICU - це реєстрація + підтвердити джерело доходів, але і це робиться напротязі дня-двух.
Для доларових ОВДП використовую Приватбанк - зручно, не треба зайвих рухів робити і "кєди протирати" в касах, все в онлайні. З мінусів - достатньо велика комісія за зберігання ЦП та обслуговування.
Цікаво спробувати з Sense, але через фізичну відсутність вдома, поки відкладаю...

Ще цікаве питання на фоні нестабільності курсу - чи є зміст вкладатися зараз в гривневі ОВДП?
UNREALcv
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 13:08

  ramzes4 написав:
  candidat написав:В общем, для нового человека с суммой около 100 тысяч что окончательно посоветуете?

Покупать через Дию и не морочить себе голову.

А чем лучше в Дії? Я так понимаю, она выступает как инструмент для покупки, а продают всё равно банки по своим ценам.
Имеется в виду, не надо тогда КЭП (ЕЦП) и открытие дополнительных счетов? Или в чем преимущество?
Если в плане затрат времени, то в Сенсе понажимал кнопки и готово.

Есть, однако, существенное препятствие: у меня нет Дії 😐
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 13:21

  candidat написав:
  ramzes4 написав:
  candidat написав:В общем, для нового человека с суммой около 100 тысяч что окончательно посоветуете?

Покупать через Дию и не морочить себе голову.

А чем лучше в Дії? Я так понимаю, она выступает как инструмент для покупки, а продают всё равно банки по своим ценам.
Имеется в виду, не надо тогда КЭП (ЕЦП) и открытие дополнительных счетов? Или в чем преимущество?
Если в плане затрат времени, то в Сенсе понажимал кнопки и готово.

В Дие можно купить с любой карты.
А в Алле - только с Аллы.
Вот и вся разница )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 13:40

  UNREALcv написав:Для гривневих ОВДП користуюсь ICU - без комісії поповнення, зберігання, виведення (0 - якщо виводити на карту Універсальну ПБ), ну і звичайно якісне обслуговування ( веб та програма). Єдина складність з ICU - це реєстрація + підтвердити джерело доходів, але і це робиться напротязі дня-двух.
Для доларових ОВДП використовую Приватбанк - зручно, не треба зайвих рухів робити і "кєди протирати" в касах, все в онлайні. З мінусів - достатньо велика комісія за зберігання ЦП та обслуговування.
Цікаво спробувати з Sense, але через фізичну відсутність вдома, поки відкладаю...

Ще цікаве питання на фоні нестабільності курсу - чи є зміст вкладатися зараз в гривневі ОВДП?

В Сенсе для теста попробовал купить одну облигацию. Сказал, что у меня нет Дії и пластикового паспорта, так сделали какие-то настройки, и я оформил их местную КЭП. После этого нажал пару кнопок, и покупка осуществилась.
Настройки, оформление, если правильно помню, что-то около часа заняло. Теперь, когда есть КЭП, то несколько кнопок и через минуту-две ОВГЗ куплена.

Насчёт гривны. Доллар больше скачет чем растет: сегодня 40,70, а завтра 40,10. В среднем вроде подрастает, но преимущества над гривной явно нет. Гривневые вклады растут не так быстро, как доллар подскакивает, но растут постоянно, а доллар то растет, то падает.

Насчёт ICU. Там на любую сумму требуют источник доходов? Или только когда больше 400 тысяч?
А на что день-два идёт? Заполняю анкету регистрации, и надо ждать день-два, пока подтвердят? Или на что время идёт?
А выводить без комиссии можно только на Универсальную? Или это просто пример, куда можно вывести без комиссии?
candidat
 
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