|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 03 лип, 2024 12:50
Для гривневих ОВДП користуюсь ICU - без комісії поповнення, зберігання, виведення (0 - якщо виводити на карту Універсальну ПБ), ну і звичайно якісне обслуговування ( веб та програма). Єдина складність з ICU - це реєстрація + підтвердити джерело доходів, але і це робиться напротязі дня-двух.
Для доларових ОВДП використовую Приватбанк - зручно, не треба зайвих рухів робити і "кєди протирати" в касах, все в онлайні. З мінусів - достатньо велика комісія за зберігання ЦП та обслуговування.
Цікаво спробувати з Sense, але через фізичну відсутність вдома, поки відкладаю...
Ще цікаве питання на фоні нестабільності курсу - чи є зміст вкладатися зараз в гривневі ОВДП?
-
UNREALcv
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 29.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лип, 2024 13:08
ramzes4 написав: candidat написав:
В общем, для нового человека с суммой около 100 тысяч что окончательно посоветуете?
Покупать через Дию и не морочить себе голову.
А чем лучше в Дії? Я так понимаю, она выступает как инструмент для покупки, а продают всё равно банки по своим ценам.
Имеется в виду, не надо тогда КЭП (ЕЦП) и открытие дополнительных счетов? Или в чем преимущество?
Если в плане затрат времени, то в Сенсе понажимал кнопки и готово.
Есть, однако, существенное препятствие: у меня нет Дії 😐
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 1303
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лип, 2024 13:21
candidat написав: ramzes4 написав: candidat написав:
В общем, для нового человека с суммой около 100 тысяч что окончательно посоветуете?
Покупать через Дию и не морочить себе голову.
А чем лучше в Дії? Я так понимаю, она выступает как инструмент для покупки, а продают всё равно банки по своим ценам.
Имеется в виду, не надо тогда КЭП (ЕЦП) и открытие дополнительных счетов? Или в чем преимущество?
Если в плане затрат времени, то в Сенсе понажимал кнопки и готово.
В Дие можно купить с любой карты.
А в Алле - только с Аллы.
Вот и вся разница )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7712
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1558 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Сер 03 лип, 2024 13:40
UNREALcv написав:
Для гривневих ОВДП користуюсь ICU - без комісії поповнення, зберігання, виведення (0 - якщо виводити на карту Універсальну ПБ), ну і звичайно якісне обслуговування ( веб та програма). Єдина складність з ICU - це реєстрація + підтвердити джерело доходів, але і це робиться напротязі дня-двух.
Для доларових ОВДП використовую Приватбанк - зручно, не треба зайвих рухів робити і "кєди протирати" в касах, все в онлайні. З мінусів - достатньо велика комісія за зберігання ЦП та обслуговування.
Цікаво спробувати з Sense, але через фізичну відсутність вдома, поки відкладаю...
Ще цікаве питання на фоні нестабільності курсу - чи є зміст вкладатися зараз в гривневі ОВДП?
В Сенсе для теста попробовал купить одну облигацию. Сказал, что у меня нет Дії и пластикового паспорта, так сделали какие-то настройки, и я оформил их местную КЭП. После этого нажал пару кнопок, и покупка осуществилась.
Настройки, оформление, если правильно помню, что-то около часа заняло. Теперь, когда есть КЭП, то несколько кнопок и через минуту-две ОВГЗ куплена.
Насчёт гривны. Доллар больше скачет чем растет: сегодня 40,70, а завтра 40,10. В среднем вроде подрастает, но преимущества над гривной явно нет. Гривневые вклады растут не так быстро, как доллар подскакивает, но растут постоянно, а доллар то растет, то падает.
Насчёт ICU. Там на любую сумму требуют источник доходов? Или только когда больше 400 тысяч?
А на что день-два идёт? Заполняю анкету регистрации, и надо ждать день-два, пока подтвердят? Или на что время идёт?
А выводить без комиссии можно только на Универсальную? Или это просто пример, куда можно вывести без комиссии?
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 1303
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|62
|88385
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|