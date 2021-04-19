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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 649650651652 Додано: Сер 03 лип, 2024 12:50 Re: Ринок ОВДП Для гривневих ОВДП користуюсь ICU - без комісії поповнення, зберігання, виведення (0 - якщо виводити на карту Універсальну ПБ), ну і звичайно якісне обслуговування ( веб та програма). Єдина складність з ICU - це реєстрація + підтвердити джерело доходів, але і це робиться напротязі дня-двух.

Для доларових ОВДП використовую Приватбанк - зручно, не треба зайвих рухів робити і "кєди протирати" в касах, все в онлайні. З мінусів - достатньо велика комісія за зберігання ЦП та обслуговування.

Цікаво спробувати з Sense, але через фізичну відсутність вдома, поки відкладаю...



Ще цікаве питання на фоні нестабільності курсу - чи є зміст вкладатися зараз в гривневі ОВДП? UNREALcv Повідомлень: 3 З нами з: 29.06.24 Подякував: 5 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 13:08 ramzes4 написав: candidat написав: В общем, для нового человека с суммой около 100 тысяч что окончательно посоветуете? В общем, для нового человека с суммой около 100 тысяч что окончательно посоветуете?

Покупать через Дию и не морочить себе голову. Покупать через Дию и не морочить себе голову.

А чем лучше в Дії? Я так понимаю, она выступает как инструмент для покупки, а продают всё равно банки по своим ценам.

Имеется в виду, не надо тогда КЭП (ЕЦП) и открытие дополнительных счетов? Или в чем преимущество?

Если в плане затрат времени, то в Сенсе понажимал кнопки и готово.



Есть, однако, существенное препятствие: у меня нет Дії 😐 А чем лучше в Дії? Я так понимаю, она выступает как инструмент для покупки, а продают всё равно банки по своим ценам.Имеется в виду, не надо тогда КЭП (ЕЦП) и открытие дополнительных счетов? Или в чем преимущество?Если в плане затрат времени, то в Сенсе понажимал кнопки и готово.Есть, однако, существенное препятствие: у меня нет Дії 😐 candidat Повідомлень: 1303 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 13:21 candidat написав: ramzes4 написав: candidat написав: В общем, для нового человека с суммой около 100 тысяч что окончательно посоветуете? В общем, для нового человека с суммой около 100 тысяч что окончательно посоветуете?

Покупать через Дию и не морочить себе голову. Покупать через Дию и не морочить себе голову.

А чем лучше в Дії? Я так понимаю, она выступает как инструмент для покупки, а продают всё равно банки по своим ценам.

Имеется в виду, не надо тогда КЭП (ЕЦП) и открытие дополнительных счетов? Или в чем преимущество?

Если в плане затрат времени, то в Сенсе понажимал кнопки и готово. А чем лучше в Дії? Я так понимаю, она выступает как инструмент для покупки, а продают всё равно банки по своим ценам.Имеется в виду, не надо тогда КЭП (ЕЦП) и открытие дополнительных счетов? Или в чем преимущество?Если в плане затрат времени, то в Сенсе понажимал кнопки и готово.

В Дие можно купить с любой карты.

А в Алле - только с Аллы.

Вот и вся разница ) В Дие можно купить с любой карты.А в Алле - только с Аллы.Вот и вся разница ) mustbe

Повідомлень: 7713 З нами з: 27.12.17 Подякував: 177 раз. Подякували: 1558 раз. Профіль 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 13:40 UNREALcv написав: Для гривневих ОВДП користуюсь ICU - без комісії поповнення, зберігання, виведення (0 - якщо виводити на карту Універсальну ПБ), ну і звичайно якісне обслуговування ( веб та програма). Єдина складність з ICU - це реєстрація + підтвердити джерело доходів, але і це робиться напротязі дня-двух.

Для доларових ОВДП використовую Приватбанк - зручно, не треба зайвих рухів робити і "кєди протирати" в касах, все в онлайні. З мінусів - достатньо велика комісія за зберігання ЦП та обслуговування.

Цікаво спробувати з Sense, але через фізичну відсутність вдома, поки відкладаю...



Ще цікаве питання на фоні нестабільності курсу - чи є зміст вкладатися зараз в гривневі ОВДП? Для гривневих ОВДП користуюсь ICU - без комісії поповнення, зберігання, виведення (0 - якщо виводити на карту Універсальну ПБ), ну і звичайно якісне обслуговування ( веб та програма). Єдина складність з ICU - це реєстрація + підтвердити джерело доходів, але і це робиться напротязі дня-двух.Для доларових ОВДП використовую Приватбанк - зручно, не треба зайвих рухів робити і "кєди протирати" в касах, все в онлайні. З мінусів - достатньо велика комісія за зберігання ЦП та обслуговування.Цікаво спробувати з Sense, але через фізичну відсутність вдома, поки відкладаю...Ще цікаве питання на фоні нестабільності курсу - чи є зміст вкладатися зараз в гривневі ОВДП?

В Сенсе для теста попробовал купить одну облигацию. Сказал, что у меня нет Дії и пластикового паспорта, так сделали какие-то настройки, и я оформил их местную КЭП. После этого нажал пару кнопок, и покупка осуществилась.

Настройки, оформление, если правильно помню, что-то около часа заняло. Теперь, когда есть КЭП, то несколько кнопок и через минуту-две ОВГЗ куплена.



Насчёт гривны. Доллар больше скачет чем растет: сегодня 40,70, а завтра 40,10. В среднем вроде подрастает, но преимущества над гривной явно нет. Гривневые вклады растут не так быстро, как доллар подскакивает, но растут постоянно, а доллар то растет, то падает.



Насчёт ICU. Там на любую сумму требуют источник доходов? Или только когда больше 400 тысяч?

А на что день-два идёт? Заполняю анкету регистрации, и надо ждать день-два, пока подтвердят? Или на что время идёт?

А выводить без комиссии можно только на Универсальную? Или это просто пример, куда можно вывести без комиссии? В Сенсе для теста попробовал купить одну облигацию. Сказал, что у меня нет Дії и пластикового паспорта, так сделали какие-то настройки, и я оформил их местную КЭП. После этого нажал пару кнопок, и покупка осуществилась.Настройки, оформление, если правильно помню, что-то около часа заняло. Теперь, когда есть КЭП, то несколько кнопок и через минуту-две ОВГЗ куплена.Насчёт гривны. Доллар больше скачет чем растет: сегодня 40,70, а завтра 40,10. В среднем вроде подрастает, но преимущества над гривной явно нет. Гривневые вклады растут не так быстро, как доллар подскакивает, но растут постоянно, а доллар то растет, то падает.Насчёт ICU. Там на любую сумму требуют источник доходов? Или только когда больше 400 тысяч?А на что день-два идёт? Заполняю анкету регистрации, и надо ждать день-два, пока подтвердят? Или на что время идёт?А выводить без комиссии можно только на Универсальную? Или это просто пример, куда можно вывести без комиссии? candidat Повідомлень: 1303 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 14:53 candidat

В ICU заблокували на день коли сума інвестицій стала більше 400к.

День-два - для реєстрації та підтвердження.

Без комісії - на Універсальну, бо в мене прив'язана зарплатна ПБ - комісія 50грн UNREALcv Повідомлень: 3 З нами з: 29.06.24 Подякував: 5 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 649650651652 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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