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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 03 лип, 2024 12:50
Для гривневих ОВДП користуюсь ICU - без комісії поповнення, зберігання, виведення (0 - якщо виводити на карту Універсальну ПБ), ну і звичайно якісне обслуговування ( веб та програма). Єдина складність з ICU - це реєстрація + підтвердити джерело доходів, але і це робиться напротязі дня-двух.
Для доларових ОВДП використовую Приватбанк - зручно, не треба зайвих рухів робити і "кєди протирати" в касах, все в онлайні. З мінусів - достатньо велика комісія за зберігання ЦП та обслуговування.
Цікаво спробувати з Sense, але через фізичну відсутність вдома, поки відкладаю...
Ще цікаве питання на фоні нестабільності курсу - чи є зміст вкладатися зараз в гривневі ОВДП?
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UNREALcv
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Додано: Сер 03 лип, 2024 13:08
ramzes4 написав: candidat написав:
В общем, для нового человека с суммой около 100 тысяч что окончательно посоветуете?
Покупать через Дию и не морочить себе голову.
А чем лучше в Дії? Я так понимаю, она выступает как инструмент для покупки, а продают всё равно банки по своим ценам.
Имеется в виду, не надо тогда КЭП (ЕЦП) и открытие дополнительных счетов? Или в чем преимущество?
Если в плане затрат времени, то в Сенсе понажимал кнопки и готово.
Есть, однако, существенное препятствие: у меня нет Дії 😐
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Додано: Сер 03 лип, 2024 13:21
candidat написав: ramzes4 написав: candidat написав:
В общем, для нового человека с суммой около 100 тысяч что окончательно посоветуете?
Покупать через Дию и не морочить себе голову.
А чем лучше в Дії? Я так понимаю, она выступает как инструмент для покупки, а продают всё равно банки по своим ценам.
Имеется в виду, не надо тогда КЭП (ЕЦП) и открытие дополнительных счетов? Или в чем преимущество?
Если в плане затрат времени, то в Сенсе понажимал кнопки и готово.
В Дие можно купить с любой карты.
А в Алле - только с Аллы.
Вот и вся разница )
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Додано: Сер 03 лип, 2024 13:40
UNREALcv написав:
Для гривневих ОВДП користуюсь ICU - без комісії поповнення, зберігання, виведення (0 - якщо виводити на карту Універсальну ПБ), ну і звичайно якісне обслуговування ( веб та програма). Єдина складність з ICU - це реєстрація + підтвердити джерело доходів, але і це робиться напротязі дня-двух.
Для доларових ОВДП використовую Приватбанк - зручно, не треба зайвих рухів робити і "кєди протирати" в касах, все в онлайні. З мінусів - достатньо велика комісія за зберігання ЦП та обслуговування.
Цікаво спробувати з Sense, але через фізичну відсутність вдома, поки відкладаю...
Ще цікаве питання на фоні нестабільності курсу - чи є зміст вкладатися зараз в гривневі ОВДП?
В Сенсе для теста попробовал купить одну облигацию. Сказал, что у меня нет Дії и пластикового паспорта, так сделали какие-то настройки, и я оформил их местную КЭП. После этого нажал пару кнопок, и покупка осуществилась.
Настройки, оформление, если правильно помню, что-то около часа заняло. Теперь, когда есть КЭП, то несколько кнопок и через минуту-две ОВГЗ куплена.
Насчёт гривны. Доллар больше скачет чем растет: сегодня 40,70, а завтра 40,10. В среднем вроде подрастает, но преимущества над гривной явно нет. Гривневые вклады растут не так быстро, как доллар подскакивает, но растут постоянно, а доллар то растет, то падает.
Насчёт ICU. Там на любую сумму требуют источник доходов? Или только когда больше 400 тысяч?
А на что день-два идёт? Заполняю анкету регистрации, и надо ждать день-два, пока подтвердят? Или на что время идёт?
А выводить без комиссии можно только на Универсальную? Или это просто пример, куда можно вывести без комиссии?
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candidat
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Додано: Сер 03 лип, 2024 14:53
candidat
В ICU заблокували на день коли сума інвестицій стала більше 400к.
День-два - для реєстрації та підтвердження.
Без комісії - на Універсальну, бо в мене прив'язана зарплатна ПБ - комісія 50грн
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UNREALcv
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Додано: Сер 03 лип, 2024 17:54
ramzes4 написав: candidat написав:
В общем, для нового человека с суммой около 100 тысяч что окончательно посоветуете?
Покупать через Дию и не морочить себе голову.
через Дию недоступны примерно половина гривневых бумаг и абсолютно все валютные
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Додано: Сер 03 лип, 2024 17:58
candidat написав:
Добавлю еще вопрос по ICU. Не шарю в КЭП (ЕЦП). Это оформляется прямо в ICU? Или надо где-то отдельно получить?
Кстати, а как в ICU организован процесс завода/вывода денег под ОВГЗ? Я так понял, что в ICU заводят личный счёт и на него с помощью Портмоне заводятся деньги без комиссии. Так? Без комиссии только через Портмоне? И там нет каких-то скрытых комиссий?
А вывод как? Купоны и после погашения выплачивают на счёт в ICU? Или сразу можно указать карту в любом банке? Перевод на карту другого банка будет без комиссии?
Фактически, ICU часто морозит ваши деньги даже не на 2 дня, а на 3 (при выводе со счета брокера на банковскую карту деньги часто проходят только на след день)
При заводе денег на счёт брокера они тоже запросто могут прийти только на след день после отправки с вашей карты, а на следующий день уже может и не быть нужной вам бумаги.
Плюс, с ICU в последнее время совсем нет валютных бумаг.
Короче, я бы склонился к Сенсу.
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