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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 650651652653
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:43

  UNREALcv написав:sens
В Моно майже вся вигода йде у обслуговування, в чому зміст?
Комісія Торговця (Банка) за операцію купівлі або продажу
ОВДП - 1,5% від вартості купівлі
Комісія за депозитарні послуги за
зарахування/списання/переказ ЦП - 1,5% від вартості купівлі
(https://www.monobank.ua/bonds-tariffs)

То тарифи для невійськових ОВДП, там вказано. А всі військовими таряться без коміссій.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 12:28

spiridonwot sense як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
UNREALcv
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:03

  UNREALcv написав:spiridonwot sense як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті

https://www.google.com/amp/s/minfin.com ... -zarobiti/
Ще не отримав кінцевий результат,в застосунку Моно як побачити що Військові чи звичайні овгз ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:15

  UNREALcv написав:spiridonwot sense як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті

Почему только в нац валюте? Вот же перечень
https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issue ... r_time-572
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:17

  sens написав:
  UNREALcv написав:spiridonwot sense як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті

https://www.google.com/amp/s/minfin.com ... -zarobiti/
Ще не отримав кінцевий результат,в застосунку Моно як побачити що Військові чи звичайні овгз ?

Приложение Моно не использую, не могу знать есть ли там пометка конкретно для военных облигаций. Проверяйте по номеру.
spiridonwot
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