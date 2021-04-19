Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 04 лип, 2024 10:43
UNREALcv написав: sens
В Моно майже вся вигода йде у обслуговування, в чому зміст?
Комісія Торговця (Банка) за операцію купівлі або продажу
ОВДП - 1,5% від вартості купівлі
Комісія за депозитарні послуги за
зарахування/списання/переказ ЦП - 1,5% від вартості купівлі
(
https://www.monobank.ua/bonds-tariffs
)
То тарифи для невійськових ОВДП, там вказано. А всі військовими таряться без коміссій.
spiridonwot
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Додано: Чет 04 лип, 2024 12:28
spiridonwot sense як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
UNREALcv
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:03
UNREALcv написав: spiridonwot sense
як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
https://www.google.com/amp/s/minfin.com ... -zarobiti/
Ще не отримав кінцевий результат,в застосунку Моно як побачити що Військові чи звичайні овгз ?
https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issue ... r_time-572
Тут є у валюті і військові.
Востаннє редагувалось
sens
в Чет 04 лип, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
sens
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:15
UNREALcv написав: spiridonwot sense
як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
Почему только в нац валюте? Вот же перечень
https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issue ... r_time-572
spiridonwot
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:17
sens написав: UNREALcv написав: spiridonwot sense
як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
https://www.google.com/amp/s/minfin.com ... -zarobiti/
Ще не отримав кінцевий результат,в застосунку Моно як побачити що Військові чи звичайні овгз ?
Приложение Моно не использую, не могу знать есть ли там пометка конкретно для военных облигаций. Проверяйте по номеру.
spiridonwot
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:53
spiridonwot написав: sens написав: UNREALcv написав: spiridonwot sense
як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
https://www.google.com/amp/s/minfin.com ... -zarobiti/
Ще не отримав кінцевий результат,в застосунку Моно як побачити що Військові чи звичайні овгз ?
Приложение Моно не использую, не могу знать есть ли там пометка конкретно для военных облигаций. Проверяйте по номеру.
Обидві облігації військові-згідно тарифів безкоштовно.
sens
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:54
UNREALcv написав: spiridonwot sense
як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
Ви не праві, в різних валютах військові облігації, в застосунку Моно вони військові і додаткових комісій немає
sens
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