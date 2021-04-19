Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 04 лип, 2024 10:43
UNREALcv написав: sens
В Моно майже вся вигода йде у обслуговування, в чому зміст?
Комісія Торговця (Банка) за операцію купівлі або продажу
ОВДП - 1,5% від вартості купівлі
Комісія за депозитарні послуги за
зарахування/списання/переказ ЦП - 1,5% від вартості купівлі
(
https://www.monobank.ua/bonds-tariffs
)
То тарифи для невійськових ОВДП, там вказано. А всі військовими таряться без коміссій.
spiridonwot
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Додано: Чет 04 лип, 2024 12:28
spiridonwot sense як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
UNREALcv
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:03
UNREALcv написав: spiridonwot sense
як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
https://www.google.com/amp/s/minfin.com ... -zarobiti/
Ще не отримав кінцевий результат,в застосунку Моно як побачити що Військові чи звичайні овгз ?
https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issue ... r_time-572
Тут є у валюті і військові.
Востаннє редагувалось
sens
в Чет 04 лип, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
sens
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:15
UNREALcv написав: spiridonwot sense
як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
Почему только в нац валюте? Вот же перечень
https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issue ... r_time-572
spiridonwot
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:17
sens написав: UNREALcv написав: spiridonwot sense
як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
https://www.google.com/amp/s/minfin.com ... -zarobiti/
Ще не отримав кінцевий результат,в застосунку Моно як побачити що Військові чи звичайні овгз ?
Приложение Моно не использую, не могу знать есть ли там пометка конкретно для военных облигаций. Проверяйте по номеру.
spiridonwot
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:53
spiridonwot написав: sens написав: UNREALcv написав: spiridonwot sense
як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
https://www.google.com/amp/s/minfin.com ... -zarobiti/
Ще не отримав кінцевий результат,в застосунку Моно як побачити що Військові чи звичайні овгз ?
Приложение Моно не использую, не могу знать есть ли там пометка конкретно для военных облигаций. Проверяйте по номеру.
Обидві облігації військові-згідно тарифів безкоштовно.
sens
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:54
UNREALcv написав: spiridonwot sense
як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
Ви не праві, в різних валютах військові облігації, в застосунку Моно вони військові і додаткових комісій немає
sens
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:17
В ел.таблицю вніс виплати по найдовшій овдп Сенсу.
І зробив їм кумулятивність під такі ж річні %. 107,122.00 100,000 8,400 05/07/24(сьогодні) 17.30% 14/08/24 8,400 8,400.00 12/02/25 8,400 17,524.61 13/08/25 8,400 27,436.33 11/02/26 8,400 38,203.08 12/08/26 8,400 49,898.59 10/02/27 8,400 62,602.99 11/08/27 8,400 76,403.31 09/02/28 8,400 84,272.09 78.67%(за весь період) 1314(строк) 21.85% (якщо рівномірно поділити на роки) 17.44% =((1+~79%)^(1/(1314/182)))^2-1) -- це формула % за кожен рік 83,968 -- розрахунок % по ставці 17.44% (=сума*((1+17.44%)^(1314/365))-сума). Трошки не зійшлось, але полювати на 300грв не хочеться. 😌
Bobua
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Додано: Пон 08 лип, 2024 15:40
УБ зависла в повітрі...
полетіли шкереберть заявки в Універ і Бонда (обцяють швидко перейти на іншу (і) біржі)
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Повідомляємо вам, що Біржею подано до Київського окружного суду міста Києва позовну заяву про визнання протиправною і скасування Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру у вигляді анулювання ліцензій.
Також Біржею подано до суду заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру до набрання судовим рішенням у справі законної сили.
Станом на ранок 8 липня нам не відомий результат розгляду судом заяви про забезпечення позову, тому сьогодні, 8 липня, торги не проводяться.
Дякуємо за розуміння.
https://www.ux.ua/a11288/?nt=301
greenozon
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