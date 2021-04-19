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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 650651652653
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:43

  UNREALcv написав:sens
В Моно майже вся вигода йде у обслуговування, в чому зміст?
Комісія Торговця (Банка) за операцію купівлі або продажу
ОВДП - 1,5% від вартості купівлі
Комісія за депозитарні послуги за
зарахування/списання/переказ ЦП - 1,5% від вартості купівлі
(https://www.monobank.ua/bonds-tariffs)

То тарифи для невійськових ОВДП, там вказано. А всі військовими таряться без коміссій.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 12:28

spiridonwot sense як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті
UNREALcv
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:03

  UNREALcv написав:spiridonwot sense як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті

https://www.google.com/amp/s/minfin.com ... -zarobiti/
Ще не отримав кінцевий результат,в застосунку Моно як побачити що Військові чи звичайні овгз ?
https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issue ... r_time-572
Тут є у валюті і військові.
Востаннє редагувалось sens в Чет 04 лип, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:15

  UNREALcv написав:spiridonwot sense як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті

Почему только в нац валюте? Вот же перечень
https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issue ... r_time-572
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:17

  sens написав:
  UNREALcv написав:spiridonwot sense як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті

https://www.google.com/amp/s/minfin.com ... -zarobiti/
Ще не отримав кінцевий результат,в застосунку Моно як побачити що Військові чи звичайні овгз ?

Приложение Моно не использую, не могу знать есть ли там пометка конкретно для военных облигаций. Проверяйте по номеру.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:53

  spiridonwot написав:
  sens написав:
  UNREALcv написав:spiridonwot sense як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті

https://www.google.com/amp/s/minfin.com ... -zarobiti/
Ще не отримав кінцевий результат,в застосунку Моно як побачити що Військові чи звичайні овгз ?

Приложение Моно не использую, не могу знать есть ли там пометка конкретно для военных облигаций. Проверяйте по номеру.

Обидві облігації військові-згідно тарифів безкоштовно.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:54

  UNREALcv написав:spiridonwot sense як раз пише про ОВДП в євро. військові облігації тільки в національній валюті

Ви не праві, в різних валютах військові облігації, в застосунку Моно вони військові і додаткових комісій немає
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:17

В ел.таблицю вніс виплати по найдовшій овдп Сенсу.
І зробив їм кумулятивність під такі ж річні %.

107,122.00
100,000
8,400
05/07/24(сьогодні)

17.30%


14/08/24
8,400 8,400.00
12/02/25
8,400 17,524.61
13/08/25
8,400 27,436.33
11/02/26
8,400 38,203.08
12/08/26
8,400 49,898.59
10/02/27
8,400 62,602.99
11/08/27
8,400 76,403.31
09/02/28
8,400 84,272.09
78.67%(за весь період)
1314(строк) 21.85% (якщо рівномірно поділити на роки)
17.44% =((1+~79%)^(1/(1314/182)))^2-1) -- це формула % за кожен рік
83,968 -- розрахунок % по ставці 17.44% (=сума*((1+17.44%)^(1314/365))-сума).
Трошки не зійшлось, але полювати на 300грв не хочеться. 😌
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:40

УБ зависла в повітрі...
полетіли шкереберть заявки в Універ і Бонда (обцяють швидко перейти на іншу (і) біржі)
-------------


Повідомляємо вам, що Біржею подано до Київського окружного суду міста Києва позовну заяву про визнання протиправною і скасування Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру у вигляді анулювання ліцензій.

Також Біржею подано до суду заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру до набрання судовим рішенням у справі законної сили.

Станом на ранок 8 липня нам не відомий результат розгляду судом заяви про забезпечення позову, тому сьогодні, 8 липня, торги не проводяться.

Дякуємо за розуміння.


https://www.ux.ua/a11288/?nt=301
greenozon
 
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