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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:35

https://www.ux.ua/a11290/?nt=301
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:02

  greenozon написав:https://www.ux.ua/a11290/?nt=301


Зазначимо, що товариство звернулось до Київського окружного адміністративного суду із позовом про визнання протиправною та скасування постанови НКЦПФР. Розглянувши заяву АТ «Українська біржа» суд прийняв ухвалу про відмову у вжитті заходів забезпечення позову.

Нагадаємо, АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» порушило вимоги пункту 3 частини вісімнадцятої статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Під час розгляду справи про порушення Комісією встановлено факт, що ліцензіат, власник істотної участі у ліцензіаті має серед власників істотної участі особу, до якої застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».


https://www.nssmc.gov.ua/nabrala-chynno ... oi-birzhi/

Щось мені здається що так нічого і не вийде у УБ. Мінус біржа
DmitryZP
 
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