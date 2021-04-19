Зазначимо, що товариство звернулось до Київського окружного адміністративного суду із позовом про визнання протиправною та скасування постанови НКЦПФР. Розглянувши заяву АТ «Українська біржа» суд прийняв ухвалу про відмову у вжитті заходів забезпечення позову.
Нагадаємо, АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» порушило вимоги пункту 3 частини вісімнадцятої статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Під час розгляду справи про порушення Комісією встановлено факт, що ліцензіат, власник істотної участі у ліцензіаті має серед власників істотної участі особу, до якої застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».