Зазначимо, що товариство звернулось до Київського окружного адміністративного суду із позовом про визнання протиправною та скасування постанови НКЦПФР. Розглянувши заяву АТ «Українська біржа» суд прийняв ухвалу про відмову у вжитті заходів забезпечення позову.
Нагадаємо, АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» порушило вимоги пункту 3 частини вісімнадцятої статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Під час розгляду справи про порушення Комісією встановлено факт, що ліцензіат, власник істотної участі у ліцензіаті має серед власників істотної участі особу, до якої застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».
Подскажите, есть какой-то список банков/организаций, через которые можно участвовать в аукционе? В ПУМБе сказали, что комиссия за участие в аукционе есть только при покупке обычных ОВГЗ, а при покупке военных ОВГЗ комиссии нет. Это у всех банков/организаций, через которые можно в аукционе поучаствовать, такая ситуация с комиссией за участие? Узнал, что в Сенсе комиссия минимум 1000 грн, в ПУМБе 1500. Есть меньше?
candidat написав:Подскажите, есть какой-то список банков/организаций, через которые можно участвовать в аукционе? В ПУМБе сказали, что комиссия за участие в аукционе есть только при покупке обычных ОВГЗ, а при покупке военных ОВГЗ комиссии нет. Это у всех банков/организаций, через которые можно в аукционе поучаствовать, такая ситуация с комиссией за участие? Узнал, что в Сенсе комиссия минимум 1000 грн, в ПУМБе 1500. Есть меньше?
Через Ощад, комиссия минимальная. Пишите в личку, если подробно что и как, какие тарифы, особенности.