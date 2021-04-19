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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:35

https://www.ux.ua/a11290/?nt=301
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:02

  greenozon написав:https://www.ux.ua/a11290/?nt=301


Зазначимо, що товариство звернулось до Київського окружного адміністративного суду із позовом про визнання протиправною та скасування постанови НКЦПФР. Розглянувши заяву АТ «Українська біржа» суд прийняв ухвалу про відмову у вжитті заходів забезпечення позову.

Нагадаємо, АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» порушило вимоги пункту 3 частини вісімнадцятої статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Під час розгляду справи про порушення Комісією встановлено факт, що ліцензіат, власник істотної участі у ліцензіаті має серед власників істотної участі особу, до якої застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».


https://www.nssmc.gov.ua/nabrala-chynno ... oi-birzhi/

Щось мені здається що так нічого і не вийде у УБ. Мінус біржа
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 09:32

Re: Ринок ОВДП

Дія зранку в понеділок в упор не впізнає.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 12:59

Подскажите, есть какой-то список банков/организаций, через которые можно участвовать в аукционе?
В ПУМБе сказали, что комиссия за участие в аукционе есть только при покупке обычных ОВГЗ, а при покупке военных ОВГЗ комиссии нет. Это у всех банков/организаций, через которые можно в аукционе поучаствовать, такая ситуация с комиссией за участие?
Узнал, что в Сенсе комиссия минимум 1000 грн, в ПУМБе 1500. Есть меньше?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 09:17

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:Подскажите, есть какой-то список банков/организаций, через которые можно участвовать в аукционе?


список дуже малий (рідко але міняється)

https://mof.gov.ua/uk/perelik-pervinnih-dileriv
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 09:54

Re: Ринок ОВДП

candidat написав:Подскажите, есть какой-то список банков/организаций, через которые можно участвовать в аукционе?
В ПУМБе сказали, что комиссия за участие в аукционе есть только при покупке обычных ОВГЗ, а при покупке военных ОВГЗ комиссии нет. Это у всех банков/организаций, через которые можно в аукционе поучаствовать, такая ситуация с комиссией за участие?
Узнал, что в Сенсе комиссия минимум 1000 грн, в ПУМБе 1500. Есть меньше?
Через Ощад, комиссия минимальная.
Пишите в личку, если подробно что и как, какие тарифы, особенности.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 05:54

  greenozon написав:
  candidat написав:Подскажите, есть какой-то список банков/организаций, через которые можно участвовать в аукционе?


список дуже малий (рідко але міняється)

https://mof.gov.ua/uk/perelik-pervinnih-dileriv

Спасибо. А не сориентируете по их размерам комиссий и, может, по каким-то другим моментам: удобство, отсутствие придирок, как быстро выплачивают проценты по купону/при погашении и т.п.?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 06:08

Питання у мене про Кредобанк та Південному? Чи є такі на форумі хто дійсно купляв і зараз через ці банки овдп?
sens
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