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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 лип, 2024 13:35
Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:02
Щось мені здається що так нічого і не вийде у УБ. Мінус біржа
Додано: Пон 15 лип, 2024 09:32
Re: Ринок ОВДП
Дія зранку в понеділок в упор не впізнає.
Додано: Суб 20 лип, 2024 12:59
Подскажите, есть какой-то список банков/организаций, через которые можно участвовать в аукционе?
В ПУМБе сказали, что комиссия за участие в аукционе есть только при покупке обычных ОВГЗ, а при покупке военных ОВГЗ комиссии нет. Это у всех банков/организаций, через которые можно в аукционе поучаствовать, такая ситуация с комиссией за участие?
Узнал, что в Сенсе комиссия минимум 1000 грн, в ПУМБе 1500. Есть меньше?
Додано: Нед 21 лип, 2024 09:17
Re: Ринок ОВДП
список дуже малий (рідко але міняється)
Додано: Нед 21 лип, 2024 09:54
Re: Ринок ОВДП
Через Ощад, комиссия минимальная.
Пишите в личку, если подробно что и как, какие тарифы, особенности.
Додано: Вів 23 лип, 2024 05:54
Спасибо. А не сориентируете по их размерам комиссий и, может, по каким-то другим моментам: удобство, отсутствие придирок, как быстро выплачивают проценты по купону/при погашении и т.п.?
Додано: Вів 23 лип, 2024 06:08
Питання у мене про Кредобанк та Південному? Чи є такі на форумі хто дійсно купляв і зараз через ці банки овдп?
Додано: Вів 23 лип, 2024 09:20
Додано: Сер 24 лип, 2024 06:20
Интересует мнение на такой вопрос.
Заканчивается несколько депозитов. Есть желание на все эти деньги купить ОВГЗ.
Насколько я понимаю, выгоднее покупать на аукционе. Но есть одно "но". Собираюсь покупать обычные ОВГЗ (не военные), т.к. по ним больше %% и на больший срок можно ставку застолбить, но при покупке на аукционе обычных ОВГЗ брокеры берут комиссию.
И тут возникает вопрос: лучше купить все ОВГЗ на себя, чтоб только один раз заплатить комиссию за участие в аукционе, но тогда сумма будет превышать 400 тысяч, а я квартиру/машину не продавал, зарплату в 100 тысяч не имею, есть только квитанции об окончившихся депозитах, или же раскидать эту сумму на трёх родственников? Но тогда из-за тройной комиссии мало что остаётся от выгоды участия в аукционе, тем более, что придется почти неделю мариновать такие средства до вторника, когда будет аукцион. Т.е. с тем же успехом можно просто купить ОВГЗ у банка без аукциона.
Читал историю, где клиенту заблокировали счета и расторгли сотрудничество, т.к. банк не устроил ответ клиента, что источником его средств являются закончившиеся депозиты. У меня сейчас на руках тоже только депозиты. Если внесу на себя всю сумму, у меня на 99% будут проблемы?
Практика не засчитывать депозиты источником средств теперь уже кругом, или только отдельные банки таким страдают?
В общем, что посоветуете: всё на себя и покупать на аукционе, или всё-таки делить на троих?.
И ещё один вопрос. Как определяется цена ОВГЗ на аукционе? Я подаю заявку банку и сам называю цену, по которой хочу купить? Или как?
Если сам, как определиться с ценой, чтоб не запросить слишком много, попав при этом в неконкурентные заявки и оставшись без ОВГЗ, или, наоборот, мало, лишив себя части дохода?
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