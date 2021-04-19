Додано: Сер 24 лип, 2024 06:20

Интересует мнение на такой вопрос.

Заканчивается несколько депозитов. Есть желание на все эти деньги купить ОВГЗ.

Насколько я понимаю, выгоднее покупать на аукционе. Но есть одно "но". Собираюсь покупать обычные ОВГЗ (не военные), т.к. по ним больше %% и на больший срок можно ставку застолбить, но при покупке на аукционе обычных ОВГЗ брокеры берут комиссию.



И тут возникает вопрос: лучше купить все ОВГЗ на себя, чтоб только один раз заплатить комиссию за участие в аукционе, но тогда сумма будет превышать 400 тысяч, а я квартиру/машину не продавал, зарплату в 100 тысяч не имею, есть только квитанции об окончившихся депозитах, или же раскидать эту сумму на трёх родственников? Но тогда из-за тройной комиссии мало что остаётся от выгоды участия в аукционе, тем более, что придется почти неделю мариновать такие средства до вторника, когда будет аукцион. Т.е. с тем же успехом можно просто купить ОВГЗ у банка без аукциона.



Читал историю, где клиенту заблокировали счета и расторгли сотрудничество, т.к. банк не устроил ответ клиента, что источником его средств являются закончившиеся депозиты. У меня сейчас на руках тоже только депозиты. Если внесу на себя всю сумму, у меня на 99% будут проблемы?

Практика не засчитывать депозиты источником средств теперь уже кругом, или только отдельные банки таким страдают?



В общем, что посоветуете: всё на себя и покупать на аукционе, или всё-таки делить на троих?.



И ещё один вопрос. Как определяется цена ОВГЗ на аукционе? Я подаю заявку банку и сам называю цену, по которой хочу купить? Или как?

Если сам, как определиться с ценой, чтоб не запросить слишком много, попав при этом в неконкурентные заявки и оставшись без ОВГЗ, или, наоборот, мало, лишив себя части дохода?