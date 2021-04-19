candidat написав:Интересует мнение на такой вопрос.
Заканчивается несколько депозитов. Есть желание на все эти деньги купить ОВГЗ.
Насколько я понимаю, выгоднее покупать на аукционе. Но есть одно "но". Собираюсь покупать обычные ОВГЗ (не военные), т.к. по ним больше %% и на больший срок можно ставку застолбить, но при покупке на аукционе обычных ОВГЗ брокеры берут комиссию.
И тут возникает вопрос: лучше купить все ОВГЗ на себя, чтоб только один раз заплатить комиссию за участие в аукционе, но тогда сумма будет превышать 400 тысяч, а я квартиру/машину не продавал, зарплату в 100 тысяч не имею, есть только квитанции об окончившихся депозитах, или же раскидать эту сумму на трёх родственников? Но тогда из-за тройной комиссии мало что остаётся от выгоды участия в аукционе, тем более, что придется почти неделю мариновать такие средства до вторника, когда будет аукцион. Т.е. с тем же успехом можно просто купить ОВГЗ у банка без аукциона.
Читал историю, где клиенту заблокировали счета и расторгли сотрудничество, т.к. банк не устроил ответ клиента, что источником его средств являются закончившиеся депозиты. У меня сейчас на руках тоже только депозиты. Если внесу на себя всю сумму, у меня на 99% будут проблемы?
Практика не засчитывать депозиты источником средств теперь уже кругом, или только отдельные банки таким страдают?
В общем, что посоветуете: всё на себя и покупать на аукционе, или всё-таки делить на троих?.
И ещё один вопрос. Как определяется цена ОВГЗ на аукционе? Я подаю заявку банку и сам называю цену, по которой хочу купить? Или как?
Если сам, как определиться с ценой, чтоб не запросить слишком много, попав при этом в неконкурентные заявки и оставшись без ОВГЗ, или, наоборот, мало, лишив себя части дохода?
На депозиты лучше не надеятся - с большой вероятностью не пройдет.Даже если одни проценты от них считать и то тоже большая проблема будет.
Финмон банков сейчас на 99 процентов заточен под справку о зарплате.По поводу всего остального они тупят, где-то больше, где-то меньше.Но это уже далеко не без проблемно будет.