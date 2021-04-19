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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 652653654655 Додано: Сер 24 лип, 2024 11:43 candidat написав: Интересует мнение на такой вопрос.

Заканчивается несколько депозитов. Есть желание на все эти деньги купить ОВГЗ.

Насколько я понимаю, выгоднее покупать на аукционе. Но есть одно "но". Собираюсь покупать обычные ОВГЗ (не военные), т.к. по ним больше %% и на больший срок можно ставку застолбить, но при покупке на аукционе обычных ОВГЗ брокеры берут комиссию.



И тут возникает вопрос: лучше купить все ОВГЗ на себя, чтоб только один раз заплатить комиссию за участие в аукционе, но тогда сумма будет превышать 400 тысяч, а я квартиру/машину не продавал, зарплату в 100 тысяч не имею, есть только квитанции об окончившихся депозитах, или же раскидать эту сумму на трёх родственников? Но тогда из-за тройной комиссии мало что остаётся от выгоды участия в аукционе, тем более, что придется почти неделю мариновать такие средства до вторника, когда будет аукцион. Т.е. с тем же успехом можно просто купить ОВГЗ у банка без аукциона.



Читал историю, где клиенту заблокировали счета и расторгли сотрудничество, т.к. банк не устроил ответ клиента, что источником его средств являются закончившиеся депозиты. У меня сейчас на руках тоже только депозиты. Если внесу на себя всю сумму, у меня на 99% будут проблемы?

Практика не засчитывать депозиты источником средств теперь уже кругом, или только отдельные банки таким страдают?



В общем, что посоветуете: всё на себя и покупать на аукционе, или всё-таки делить на троих?.



И ещё один вопрос. Как определяется цена ОВГЗ на аукционе? Я подаю заявку банку и сам называю цену, по которой хочу купить? Или как?

Если сам, как определиться с ценой, чтоб не запросить слишком много, попав при этом в неконкурентные заявки и оставшись без ОВГЗ, или, наоборот, мало, лишив себя части дохода? Интересует мнение на такой вопрос.Заканчивается несколько депозитов. Есть желание на все эти деньги купить ОВГЗ.Насколько я понимаю, выгоднее покупать на аукционе. Но есть одно "но". Собираюсь покупать обычные ОВГЗ (не военные), т.к. по ним больше %% и на больший срок можно ставку застолбить, но при покупке на аукционе обычных ОВГЗ брокеры берут комиссию.И тут возникает вопрос: лучше купить все ОВГЗ на себя, чтоб только один раз заплатить комиссию за участие в аукционе, но тогда сумма будет превышать 400 тысяч, а я квартиру/машину не продавал, зарплату в 100 тысяч не имею, есть только квитанции об окончившихся депозитах, или же раскидать эту сумму на трёх родственников? Но тогда из-за тройной комиссии мало что остаётся от выгоды участия в аукционе, тем более, что придется почти неделю мариновать такие средства до вторника, когда будет аукцион. Т.е. с тем же успехом можно просто купить ОВГЗ у банка без аукциона.Читал историю, где клиенту заблокировали счета и расторгли сотрудничество, т.к. банк не устроил ответ клиента, что источником его средств являются закончившиеся депозиты. У меня сейчас на руках тоже только депозиты. Если внесу на себя всю сумму, у меня на 99% будут проблемы?Практика не засчитывать депозиты источником средств теперь уже кругом, или только отдельные банки таким страдают?В общем, что посоветуете: всё на себя и покупать на аукционе, или всё-таки делить на троих?.И ещё один вопрос. Как определяется цена ОВГЗ на аукционе? Я подаю заявку банку и сам называю цену, по которой хочу купить? Или как?Если сам, как определиться с ценой, чтоб не запросить слишком много, попав при этом в неконкурентные заявки и оставшись без ОВГЗ, или, наоборот, мало, лишив себя части дохода?





На депозиты лучше не надеятся - с большой вероятностью не пройдет.Даже если одни проценты от них считать и то тоже большая проблема будет.



Финмон банков сейчас на 99 процентов заточен под справку о зарплате.По поводу всего остального они тупят, где-то больше, где-то меньше.Но это уже далеко не без проблемно будет. На депозиты лучше не надеятся - с большой вероятностью не пройдет.Даже если одни проценты от них считать и то тоже большая проблема будет.Финмон банков сейчас на 99 процентов заточен под справку о зарплате.По поводу всего остального они тупят, где-то больше, где-то меньше.Но это уже далеко не без проблемно будет. посетитель Повідомлень: 1128 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2024 17:06 candidat по депозитам можуть прийняти лише відсотки, це в теорії. На практиці бачите що пишуть.



А відносно ОВДП, так всі що зараз випускає мінфін - військові.



Як варіант просто купити на вторинці у різних брокерів через різні банки. Умовно на 300 тис в ІСУ, на 300 в Універі, далі бонд, щось на кінто. Просто заводити гроші на брокера з різних банків щоб у самих банків не було питань до сум (але і тут як вгадати чи їх не буде). adj Повідомлень: 625 З нами з: 08.04.22 Подякував: 83 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2024 17:08 Re: Ринок ОВДП adj написав: candidat по депозитам можуть прийняти лише відсотки, це в теорії. На практиці бачите що пишуть.



А відносно ОВДП, так всі що зараз випускає мінфін - військові.



Як варіант просто купити на вторинці у різних брокерів через різні банки. Умовно на 300 тис в ІСУ, на 300 в Універі, далі бонд, щось на кінто. Просто заводити гроші на брокера з різних банків щоб у самих банків не було питань до сум (але і тут як вгадати чи їх не буде). Нi, не всi вiйськовi Нi, не всi вiйськовi vadymbanker Повідомлень: 909 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2024 17:25 vadymbanker написав: adj написав: candidat по депозитам можуть прийняти лише відсотки, це в теорії. На практиці бачите що пишуть.



А відносно ОВДП, так всі що зараз випускає мінфін - військові.



Як варіант просто купити на вторинці у різних брокерів через різні банки. Умовно на 300 тис в ІСУ, на 300 в Універі, далі бонд, щось на кінто. Просто заводити гроші на брокера з різних банків щоб у самих банків не було питань до сум (але і тут як вгадати чи їх не буде). Нi, не всi вiйськовi Нi, не всi вiйськовi

Давно не дивився аукціони, бачу що деякі вже не числяться як військові у них в списку. Давно не дивився аукціони, бачу що деякі вже не числяться як військові у них в списку. adj Повідомлень: 625 З нами з: 08.04.22 Подякував: 83 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 652653654655 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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