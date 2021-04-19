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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 652653654655
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:43

  candidat написав:Интересует мнение на такой вопрос.
Заканчивается несколько депозитов. Есть желание на все эти деньги купить ОВГЗ.
Насколько я понимаю, выгоднее покупать на аукционе. Но есть одно "но". Собираюсь покупать обычные ОВГЗ (не военные), т.к. по ним больше %% и на больший срок можно ставку застолбить, но при покупке на аукционе обычных ОВГЗ брокеры берут комиссию.

И тут возникает вопрос: лучше купить все ОВГЗ на себя, чтоб только один раз заплатить комиссию за участие в аукционе, но тогда сумма будет превышать 400 тысяч, а я квартиру/машину не продавал, зарплату в 100 тысяч не имею, есть только квитанции об окончившихся депозитах, или же раскидать эту сумму на трёх родственников? Но тогда из-за тройной комиссии мало что остаётся от выгоды участия в аукционе, тем более, что придется почти неделю мариновать такие средства до вторника, когда будет аукцион. Т.е. с тем же успехом можно просто купить ОВГЗ у банка без аукциона.

Читал историю, где клиенту заблокировали счета и расторгли сотрудничество, т.к. банк не устроил ответ клиента, что источником его средств являются закончившиеся депозиты. У меня сейчас на руках тоже только депозиты. Если внесу на себя всю сумму, у меня на 99% будут проблемы?
Практика не засчитывать депозиты источником средств теперь уже кругом, или только отдельные банки таким страдают?

В общем, что посоветуете: всё на себя и покупать на аукционе, или всё-таки делить на троих?.

И ещё один вопрос. Как определяется цена ОВГЗ на аукционе? Я подаю заявку банку и сам называю цену, по которой хочу купить? Или как?
Если сам, как определиться с ценой, чтоб не запросить слишком много, попав при этом в неконкурентные заявки и оставшись без ОВГЗ, или, наоборот, мало, лишив себя части дохода?



На депозиты лучше не надеятся - с большой вероятностью не пройдет.Даже если одни проценты от них считать и то тоже большая проблема будет.

Финмон банков сейчас на 99 процентов заточен под справку о зарплате.По поводу всего остального они тупят, где-то больше, где-то меньше.Но это уже далеко не без проблемно будет.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 17:06

candidat по депозитам можуть прийняти лише відсотки, це в теорії. На практиці бачите що пишуть.

А відносно ОВДП, так всі що зараз випускає мінфін - військові.

Як варіант просто купити на вторинці у різних брокерів через різні банки. Умовно на 300 тис в ІСУ, на 300 в Універі, далі бонд, щось на кінто. Просто заводити гроші на брокера з різних банків щоб у самих банків не було питань до сум (але і тут як вгадати чи їх не буде).
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 17:08

Re: Ринок ОВДП

adj написав:candidat по депозитам можуть прийняти лише відсотки, це в теорії. На практиці бачите що пишуть.

А відносно ОВДП, так всі що зараз випускає мінфін - військові.

Як варіант просто купити на вторинці у різних брокерів через різні банки. Умовно на 300 тис в ІСУ, на 300 в Універі, далі бонд, щось на кінто. Просто заводити гроші на брокера з різних банків щоб у самих банків не було питань до сум (але і тут як вгадати чи їх не буде).
Нi, не всi вiйськовi
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 17:25

  vadymbanker написав:
adj написав:candidat по депозитам можуть прийняти лише відсотки, це в теорії. На практиці бачите що пишуть.

А відносно ОВДП, так всі що зараз випускає мінфін - військові.

Як варіант просто купити на вторинці у різних брокерів через різні банки. Умовно на 300 тис в ІСУ, на 300 в Універі, далі бонд, щось на кінто. Просто заводити гроші на брокера з різних банків щоб у самих банків не було питань до сум (але і тут як вгадати чи їх не буде).
Нi, не всi вiйськовi

Давно не дивився аукціони, бачу що деякі вже не числяться як військові у них в списку.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:16

якийсь дивний ІСІН попався на очі - UA40002312K7
в когось є розуміння що то за буква К?
зазвичай там лише цифри
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:24

Re: Ринок ОВДП

greenozon написав:якийсь дивний ІСІН попався на очі - UA40002312K7
в когось є розуміння що то за буква К?
зазвичай там лише цифри
Може очепятка)) на высшем уровне
(Теж завернув увагу)


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