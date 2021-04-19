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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:42
sens написав:
https://www.ukrgasbank.com/private/securities/ovdp/ovdp_diya
є чи немає ?
Что значит есть или нет. Тот факт что банк продает облиги в дие не значит что они там д.б. постоянно. Иногда бывают.но не часто. Видел пару раз.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:28
GDV29 написав: greenozon написав: Striker написав:
Треба id картку або закордонний для купівлі. Доведеться таки зробити цю id картку. Колись вже хотів минулого року купити, але забув чого не купив, тепер згадав)
навіщо
завжди є запасний варіант - купівля через емейл
Вітаю. Підскажіть як це через емайл?!
окремою стежиноюhttps://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... e-SuperApp
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