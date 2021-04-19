Что значит есть или нет. Тот факт что банк продает облиги в дие не значит что они там д.б. постоянно. Иногда бывают.но не часто. Видел пару раз.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:42
Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:28
окремою стежиною
Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:50
В котором часу ICU пересматривает цены на ОВГЗ? А в пятницу добавляет сразу за три дня (пт-сб-вс)?
В ICU сб-вс рабочие дни? Если сегодня заявку на "стать клиентом" не подтвердят, то ждать понедельник или может завтра?
Как быстрее и за бесплатно заводить деньги в ICU? Это надо перевод по реквизитам отправлять? Или есть что-то быстрое типа с карты на карту?
Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:07
candidat
ICU торгує зазвичай із 11 ранку до 16 30 в робочі дні
поза цим часовим вікном нема котіровок, відповідно купити нема змоги
котіровки на протязі дня не міняються (або я не зауважив)
зазвичай ICU повільне в плані онбордінга і це триває дні...
це якщо йти традиційним шляхом (не дія)
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