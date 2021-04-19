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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 653654655656
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:42

  sens написав:https://www.ukrgasbank.com/private/securities/ovdp/ovdp_diya
є чи немає ?

Что значит есть или нет. Тот факт что банк продает облиги в дие не значит что они там д.б. постоянно. Иногда бывают.но не часто. Видел пару раз.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:28

  GDV29 написав:
  greenozon написав:
  Striker написав:Треба id картку або закордонний для купівлі. Доведеться таки зробити цю id картку. Колись вже хотів минулого року купити, але забув чого не купив, тепер згадав)


навіщо
завжди є запасний варіант - купівля через емейл

Вітаю. Підскажіть як це через емайл?!


окремою стежиною

https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... e-SuperApp
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:50

В котором часу ICU пересматривает цены на ОВГЗ? А в пятницу добавляет сразу за три дня (пт-сб-вс)?

В ICU сб-вс рабочие дни? Если сегодня заявку на "стать клиентом" не подтвердят, то ждать понедельник или может завтра?

Как быстрее и за бесплатно заводить деньги в ICU? Это надо перевод по реквизитам отправлять? Или есть что-то быстрое типа с карты на карту?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:07

candidat

ICU торгує зазвичай із 11 ранку до 16 30 в робочі дні
поза цим часовим вікном нема котіровок, відповідно купити нема змоги
котіровки на протязі дня не міняються (або я не зауважив)

зазвичай ICU повільне в плані онбордінга і це триває дні...
це якщо йти традиційним шляхом (не дія)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:10

  candidat написав:В котором часу ICU пересматривает цены на ОВГЗ? А в пятницу добавляет сразу за три дня (пт-сб-вс)?

В ICU сб-вс рабочие дни? Если сегодня заявку на "стать клиентом" не подтвердят, то ждать понедельник или может завтра?

Как быстрее и за бесплатно заводить деньги в ICU? Это надо перевод по реквизитам отправлять? Или есть что-то быстрое типа с карты на карту?

Цены устанавливаются в начале сессии и до конца сессии не меняются.

Что касается завода денег, я ж вам писал, что завод/вывод денег у ICU очень медленный. Не послушали - терпите
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:14

  WallNutPen написав:
  sens написав:https://www.ukrgasbank.com/private/securities/ovdp/ovdp_diya
є чи немає ?

Что значит есть или нет. Тот факт что банк продает облиги в дие не значит что они там д.б. постоянно. Иногда бывают.но не часто. Видел пару раз.
в тг підписан на групу про зміни % по овдп , також не спостерігав угб
sens
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