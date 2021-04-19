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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:42
sens написав:
https://www.ukrgasbank.com/private/securities/ovdp/ovdp_diya
є чи немає ?
Что значит есть или нет. Тот факт что банк продает облиги в дие не значит что они там д.б. постоянно. Иногда бывают.но не часто. Видел пару раз.
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WallNutPen
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:28
GDV29 написав: greenozon написав: Striker написав:
Треба id картку або закордонний для купівлі. Доведеться таки зробити цю id картку. Колись вже хотів минулого року купити, але забув чого не купив, тепер згадав)
навіщо
завжди є запасний варіант - купівля через емейл
Вітаю. Підскажіть як це через емайл?!
окремою стежиноюhttps://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... e-SuperApp
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:50
В котором часу ICU пересматривает цены на ОВГЗ? А в пятницу добавляет сразу за три дня (пт-сб-вс)?
В ICU сб-вс рабочие дни? Если сегодня заявку на "стать клиентом" не подтвердят, то ждать понедельник или может завтра?
Как быстрее и за бесплатно заводить деньги в ICU? Это надо перевод по реквизитам отправлять? Или есть что-то быстрое типа с карты на карту?
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:07
candidat
ICU торгує зазвичай із 11 ранку до 16 30 в робочі дні
поза цим часовим вікном нема котіровок, відповідно купити нема змоги
котіровки на протязі дня не міняються (або я не зауважив)
зазвичай ICU повільне в плані онбордінга і це триває дні...
це якщо йти традиційним шляхом (не дія)
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:10
candidat написав:
В котором часу ICU пересматривает цены на ОВГЗ? А в пятницу добавляет сразу за три дня (пт-сб-вс)?
В ICU сб-вс рабочие дни? Если сегодня заявку на "стать клиентом" не подтвердят, то ждать понедельник или может завтра?
Как быстрее и за бесплатно заводить деньги в ICU? Это надо перевод по реквизитам отправлять? Или есть что-то быстрое типа с карты на карту?
Цены устанавливаются в начале сессии и до конца сессии не меняются.
Что касается завода денег, я ж вам писал, что завод/вывод денег у ICU очень медленный. Не послушали - терпите
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:14
WallNutPen написав: sens написав:
https://www.ukrgasbank.com/private/securities/ovdp/ovdp_diya
є чи немає ?
Что значит есть или нет. Тот факт что банк продает облиги в дие не значит что они там д.б. постоянно. Иногда бывают.но не часто. Видел пару раз.
в тг підписан на групу про зміни % по овдп , також не спостерігав угб
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sens
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