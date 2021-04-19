Что значит есть или нет. Тот факт что банк продает облиги в дие не значит что они там д.б. постоянно. Иногда бывают.но не часто. Видел пару раз.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:42
Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:28
окремою стежиною
Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:50
В котором часу ICU пересматривает цены на ОВГЗ? А в пятницу добавляет сразу за три дня (пт-сб-вс)?
В ICU сб-вс рабочие дни? Если сегодня заявку на "стать клиентом" не подтвердят, то ждать понедельник или может завтра?
Как быстрее и за бесплатно заводить деньги в ICU? Это надо перевод по реквизитам отправлять? Или есть что-то быстрое типа с карты на карту?
Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:07
candidat
ICU торгує зазвичай із 11 ранку до 16 30 в робочі дні
поза цим часовим вікном нема котіровок, відповідно купити нема змоги
котіровки на протязі дня не міняються (або я не зауважив)
зазвичай ICU повільне в плані онбордінга і це триває дні...
це якщо йти традиційним шляхом (не дія)
Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:10
Цены устанавливаются в начале сессии и до конца сессии не меняются.
Что касается завода денег, я ж вам писал, что завод/вывод денег у ICU очень медленный. Не послушали - терпите
Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:14
в тг підписан на групу про зміни % по овдп , також не спостерігав угб
Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:41
Re: Ринок ОВДП
На форумі досить часто виникають питання щодо специфіки придбання ОВГЗ у різних брокерів. Викладу враження із власного досвіду.
1. Як на мене, кращий сервіс безумовно надає Сенс: постійне відображення котирувань облігацій (як на покупку так і на продаж), оперативна їх зміна о 16.30; можливість проведення операцій 24/7; широкий асортимент бумаг; своєчасне надсилання всіх документів; певний облік у додатку нарахованих відсотків (Накопичений купонний дохід (НКД) (хоча у мене показує занижене відсотків на 15-20 значення, порівнював у дні сплати купонів). Як недолік можна зазначити певні проблеми із виводом грошей із банку Сенс, а також відсутність інформації щодо наявної кількості певних облігацій (завжди присутня певна засторога – завести гроші, а потім мати проблеми з їх виводом у разі відсутності достатньої кількості паперів).
2. Кінто – досить зручно купувати (кілька років тому потребували кожного разу підписання купи документів ЕЦП); непоганий асортимент та ціни продажу; виписка на другий робочий день; відсутність обліку нарахованих відсотків. Все перекреслює непомірна жадібність щодо маржи покупки/продажу.
3. ІКУ – тільки зареєструвався та зробив пробні покупки. Враження досить неприємне, перед усім, за наступними моментами: по-перше, вкрай повільне поводження з грошами клієнта, яке практично повністю «з’їдає» начебто певні переваги у цінах на бумаги, відповідно потреба накидання певної «дельти» до грошей, що заводяться під покупку; по-друге, робота у часовому «вікні» 11.00-16.30, повне зникання котирувань до наступної сесії; відсутність (в усякому разі у мене) відповідних виписок.
4. ТОВ «БТС БРОКЕР» - Бонд – взагалі, як на мене край. Два тижні героїчної реєстрації, десятки телефонних дзвінків («це все у зв’язку із позбавленням ліцензії УБ») – на виході 1 (ОДНА!) доступна облігація у асортименті.
Виклав сугубо власне враження, може комусь буде й корисно.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:50
Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:13
Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:23
у меня в приложении сейчас 5
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