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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 654655656657
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:30

У Бонда ассортимент слабый, это факт, но уж никак не 1 бумага. Обычно не меньше 5 (если в рабочее время смотреть)[/quote]

якраз 1 бумага останніх пару днів!
в опер час
:mrgreen:[/quote]у меня в приложении сейчас 5[/quote]

прикол, якраз сьогодні виходить додали
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:08

Кінто погашення достроково

Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:32

  sens написав:Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)

Дострокового погашення можна питати у міністерства фінансів, але є висока ймовірність вони відмовлять
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:38

  Boundless написав:
  sens написав:Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)

Дострокового погашення можна питати у міністерства фінансів, але є висока ймовірність вони відмовлять

Я на початку червня в Сенс банк купляв овдп , як сьогодні курс донизу , хочу прикупити валютні овдп в самому сенс,є можливість зараз продати, в інших,це кінто,Бонд та ісу теж бажано отримати гривню і планую в іншому банку прикупити валютні овдп
sens
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