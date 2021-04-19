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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:30
У Бонда ассортимент слабый, это факт, но уж никак не 1 бумага. Обычно не меньше 5 (если в рабочее время смотреть)[/quote]
якраз 1 бумага останніх пару днів!
в опер час
[/quote]у меня в приложении сейчас 5[/quote]
прикол, якраз сьогодні виходить додали
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greenozon
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:08
Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
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sens
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:32
sens написав:
Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
Дострокового погашення можна питати у міністерства фінансів, але є висока ймовірність вони відмовлять
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Boundless
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:38
Boundless написав: sens написав:
Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
Дострокового погашення можна питати у міністерства фінансів, але є висока ймовірність вони відмовлять
Я на початку червня в Сенс банк купляв овдп , як сьогодні курс донизу , хочу прикупити валютні овдп в самому сенс,є можливість зараз продати, в інших,це кінто,Бонд та ісу теж бажано отримати гривню і планую в іншому банку прикупити валютні овдп
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sens
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