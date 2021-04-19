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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:30
У Бонда ассортимент слабый, это факт, но уж никак не 1 бумага. Обычно не меньше 5 (если в рабочее время смотреть)[/quote]
якраз 1 бумага останніх пару днів!
в опер час
[/quote]у меня в приложении сейчас 5[/quote]
прикол, якраз сьогодні виходить додали
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greenozon
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:08
Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
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sens
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:32
sens написав:
Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
Дострокового погашення можна питати у міністерства фінансів, але є висока ймовірність вони відмовлять
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Boundless
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:38
Boundless написав: sens написав:
Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
Дострокового погашення можна питати у міністерства фінансів, але є висока ймовірність вони відмовлять
Я на початку червня в Сенс банк купляв овдп , як сьогодні курс донизу , хочу прикупити валютні овдп в самому сенс,є можливість зараз продати, в інших,це кінто,Бонд та ісу теж бажано отримати гривню і планую в іншому банку прикупити валютні овдп
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sens
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 22:51
juristkostya написав: candidat написав:
В котором часу ICU пересматривает цены на ОВГЗ? А в пятницу добавляет сразу за три дня (пт-сб-вс)?
В ICU сб-вс рабочие дни? Если сегодня заявку на "стать клиентом" не подтвердят, то ждать понедельник или может завтра?
Как быстрее и за бесплатно заводить деньги в ICU? Это надо перевод по реквизитам отправлять? Или есть что-то быстрое типа с карты на карту?
Цены устанавливаются в начале сессии и до конца сессии не меняются.
Что касается завода денег, я ж вам писал, что завод/вывод денег у ICU очень медленный. Не послушали - терпите
Я ж только спрашиваю. Ещё ничего не заводил. Но если сравнивать, что цена в ICU 1080 грн, а у других - 1090, то имеет смысл подождать 2-3 дня.
В Сенсе уже накупил. Не знаю, стоит ли покупать только тут на все, чтоб не нарваться на вопросы от финмона. Будут ли вопросы, если покупать больше, чем на 400, но по частям, а не сразу больше 400?
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candidat
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Додано: Суб 27 лип, 2024 09:45
sens дивитесь чи у брокера/банка є опція продати папери які є у вас. Якщо нема можете написати у підтримку, думаю можуть виставити ордер на біржі і може навіть закриється.
Просто якщо це буде в ручну то певно буде комісія зверху.
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adj
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Додано: Суб 27 лип, 2024 10:06
adj написав:sens
дивитесь чи у брокера/банка є опція продати папери які є у вас. Якщо нема можете написати у підтримку, думаю можуть виставити ордер на біржі і може навіть закриється.
Просто якщо це буде в ручну то певно буде комісія зверху.
Я буду вперше продавати до погашення,тому питаю з практичної точки зору.
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sens
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:37
sens написав: adj написав:sens
дивитесь чи у брокера/банка є опція продати папери які є у вас. Якщо нема можете написати у підтримку, думаю можуть виставити ордер на біржі і може навіть закриється.
Просто якщо це буде в ручну то певно буде комісія зверху.
Я буду вперше продавати до погашення,тому питаю з практичної точки зору.
Теж цікаво!
Фактично овдп зручніше за строковий депо,тому цікавить якщо необхідно виходити знову у валюту
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sens
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:53
Рассудите, а то у меня замкнутый круг получается.
Я правильно понимаю, что при покупке ОВГЗ обязательно паровозом к ним депозитарные услуги? Т.е. если купил ОВГЗ то должен открыть счёт в ценных бумагах, зачислить туда облигации, хранить их там, выплачивать начисленные проценты на банковский счёт, потом списать облигации и закрыть счёт в ЦБ? И за каждый этот шаг заплатить.
Если да, тогда реально замкнутый круг: на аукционе покупать дешевле, но все банки так обдирают на комиссии за участие в аукционе и за депозитарные услуги, что получается не дешевле, чем в приложении Сенса или ICU. Как вариант, купить побольше, но это надо превысить 400 тысяч. Выходит, так - невыгодно, а так - по башке получишь от финмона.
Для военных ОВГЗ у многих банков нет комиссий, но у них меньше % и срок максимум 2 года, т.е. на дистанции 3-4 года потеряешь больше, чем эти комиссии.
Я всё правильно расписал?
Кстати, а счёт в ЦБ только один открывается, если покупаешь в одном и том же банке?
Или при каждой покупке новый, даже если старый ещё не закрыт?
Или, если покупаешь одну и ту же облигацию, то не надо новый, но если купишь какого-то другого вида, то тогда надо будет второй счёт в ЦБ открывать?
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candidat
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