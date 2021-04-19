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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 30 лип, 2024 04:43
greenozon написав:
1 рахунок в ЦП на 1 депонента, на ньому облікуються усі ваші ЦП,
закривати автоматом ніхто не буде, за вашою заявкою хіба
PS на 1-ий аукціон треба йти із солідною сумою, пів чи краще 1М+
А счёт в ЦБ вообще один, или в каждом банке, где покупаешь ОВГЗ, будет по счету в ЦБ?
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Додано: Вів 30 лип, 2024 06:34
candidat написав:
А счёт в ЦБ вообще один, или в каждом банке, где покупаешь ОВГЗ, будет по счету в ЦБ?
У каждого брокера свой. Можно бумаги переводить с одного на другой (а с нотариальным договором дарения и не только себе), но это та ещё цирковая операция (нужно самостоятельно пересылать туда-сюда информацию между депозитарными отделами и уложиться в один рабочий день на всю процедуру) и обычно платная.
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