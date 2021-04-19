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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 655656657658
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 04:43

  greenozon написав:1 рахунок в ЦП на 1 депонента, на ньому облікуються усі ваші ЦП,
закривати автоматом ніхто не буде, за вашою заявкою хіба

PS на 1-ий аукціон треба йти із солідною сумою, пів чи краще 1М+

А счёт в ЦБ вообще один, или в каждом банке, где покупаешь ОВГЗ, будет по счету в ЦБ?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 06:34

  candidat написав:А счёт в ЦБ вообще один, или в каждом банке, где покупаешь ОВГЗ, будет по счету в ЦБ?

У каждого брокера свой. Можно бумаги переводить с одного на другой (а с нотариальным договором дарения и не только себе), но это та ещё цирковая операция (нужно самостоятельно пересылать туда-сюда информацию между депозитарными отделами и уложиться в один рабочий день на всю процедуру) и обычно платная.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:59

Подскажите, как лучше поступить.
Не знаю, насколько ОВГЗ дешевеют после выплаты купона. Если у облигации дата выплаты купона 14 августа, то выгоднее купить сейчас и получить выплату по купону, или подождать дату после выплаты купона, когда цена упадет, и тогда купить?
Это можно как-то подсчитать? Или, если невозможно, то, может, есть какое-то устоявшееся мнение на этот счёт, когда же, как правило, лучше купить?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:04

  candidat написав:Подскажите, как лучше поступить.
Не знаю, насколько ОВГЗ дешевеют после выплаты купона. Если у облигации дата выплаты купона 14 августа, то выгоднее купить сейчас и получить выплату по купону, или подождать дату после выплаты купона, когда цена упадет, и тогда купить?
Это можно как-то подсчитать? Или, если невозможно, то, может, есть какое-то устоявшееся мнение на этот счёт, когда же, как правило, лучше купить?

Типично на сумму купона и падает. Из этих двух вариантов только по известным данным выбрать более выгодный невозможно. И вообще они не сравнимы потому, что в первом варианте 14 августа образуются свободные деньги, которые не понятно с какой доходностью будут вложены. Если оставаться в пределах этого выпуска ОВГЗ, то выгоднее всего третий: купить сейчас, а когда выплятят купон, на него докупить.
moveton
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  #<1 ... 655656657658
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