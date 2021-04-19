Додано: Чет 01 сер, 2024 17:45

moveton написав: candidat написав: Подскажите, как лучше поступить.

Не знаю, насколько ОВГЗ дешевеют после выплаты купона. Если у облигации дата выплаты купона 14 августа, то выгоднее купить сейчас и получить выплату по купону, или подождать дату после выплаты купона, когда цена упадет, и тогда купить?

Это можно как-то подсчитать? Или, если невозможно, то, может, есть какое-то устоявшееся мнение на этот счёт, когда же, как правило, лучше купить? Подскажите, как лучше поступить.Не знаю, насколько ОВГЗ дешевеют после выплаты купона. Если у облигации дата выплаты купона 14 августа, то выгоднее купить сейчас и получить выплату по купону, или подождать дату после выплаты купона, когда цена упадет, и тогда купить?Это можно как-то подсчитать? Или, если невозможно, то, может, есть какое-то устоявшееся мнение на этот счёт, когда же, как правило, лучше купить?

Типично на сумму купона и падает. Из этих двух вариантов только по известным данным выбрать более выгодный невозможно. И вообще они не сравнимы потому, что в первом варианте 14 августа образуются свободные деньги, которые не понятно с какой доходностью будут вложены. Если оставаться в пределах этого выпуска ОВГЗ, то выгоднее всего третий: купить сейчас, а когда выплятят купон, на него докупить. Типично на сумму купона и падает. Из этих двух вариантов только по известным данным выбрать более выгодный невозможно. И вообще они не сравнимы потому, что в первом варианте 14 августа образуются свободные деньги, которые не понятно с какой доходностью будут вложены. Если оставаться в пределах этого выпуска ОВГЗ, то выгоднее всего третий: купить сейчас, а когда выплятят купон, на него докупить.

Пытался ещё позаниматься расчетами, и пришел к таким выводам.То, что вы говорите о свободных деньгах 14 августа, наверное, несколько некорректно. Представим, что есть в кармане 1100 грн, облигация стоит сейчас тоже 1100, а купон - 100 грн. Итак, если мы покупаем ОВГЗ сейчас платим все деньги, потом получаем получаем по купону 100 грн. Но если мы не покупаем сейчас, а ждём, когда цена упадет до 1000, и платим 1000, то у нас тоже остаётся 100 грн.Но есть другой момент. Разница в цене в 100 грн между до и после выплаты купона будет только один день - за день до выплаты купона. До этого цена продолжает расти, а значит, между сегодняшней ценой и ценой после выплаты купона меньше 100 грн, т.е. лучше таки покупать сейчас.