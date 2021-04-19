Додано: Чет 01 сер, 2024 18:00

Помогите, а то уже крыша едет! Пытаюсь зарегистрироваться в ICU. Заполнил анкету, подал фото документов. В ответ получил письмо с просьбой подписать документы квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Но я в теме КЭП вообще ничего не понимаю. Вместе с письмом была инструкция, как подписывать. Если процесс именно подписывания вроде бы понятен, то ничего непонятно насчёт ключей, сертификатов. Где их брать, куда-то надо идти или можно дистанционно? Это платно или бесплатно? Называются несколько организаций, так они между собой чем-то отличаются, или можно обращаться в любую, результат будет у всех идентичен?

Было видео, как это сделать в Приват24, но также утверждалось, что бесплатно только для клиентов банка.

Вроде, что в Ощаде тоже бесплатно для клиентов, но облазил приложение Ощада, так и не нашел ничего похожего.

Помогите разобраться. Может, где-то есть подробная инструкция для новичков. Или расскажите в двух словах, что за чем.

P.S. Важная деталь - Дії у меня нет.