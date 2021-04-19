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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 655656657658
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 04:43

  greenozon написав:1 рахунок в ЦП на 1 депонента, на ньому облікуються усі ваші ЦП,
закривати автоматом ніхто не буде, за вашою заявкою хіба

PS на 1-ий аукціон треба йти із солідною сумою, пів чи краще 1М+

А счёт в ЦБ вообще один, или в каждом банке, где покупаешь ОВГЗ, будет по счету в ЦБ?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 06:34

  candidat написав:А счёт в ЦБ вообще один, или в каждом банке, где покупаешь ОВГЗ, будет по счету в ЦБ?

У каждого брокера свой. Можно бумаги переводить с одного на другой (а с нотариальным договором дарения и не только себе), но это та ещё цирковая операция (нужно самостоятельно пересылать туда-сюда информацию между депозитарными отделами и уложиться в один рабочий день на всю процедуру) и обычно платная.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:59

Подскажите, как лучше поступить.
Не знаю, насколько ОВГЗ дешевеют после выплаты купона. Если у облигации дата выплаты купона 14 августа, то выгоднее купить сейчас и получить выплату по купону, или подождать дату после выплаты купона, когда цена упадет, и тогда купить?
Это можно как-то подсчитать? Или, если невозможно, то, может, есть какое-то устоявшееся мнение на этот счёт, когда же, как правило, лучше купить?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:04

  candidat написав:Подскажите, как лучше поступить.
Не знаю, насколько ОВГЗ дешевеют после выплаты купона. Если у облигации дата выплаты купона 14 августа, то выгоднее купить сейчас и получить выплату по купону, или подождать дату после выплаты купона, когда цена упадет, и тогда купить?
Это можно как-то подсчитать? Или, если невозможно, то, может, есть какое-то устоявшееся мнение на этот счёт, когда же, как правило, лучше купить?

Типично на сумму купона и падает. Из этих двух вариантов только по известным данным выбрать более выгодный невозможно. И вообще они не сравнимы потому, что в первом варианте 14 августа образуются свободные деньги, которые не понятно с какой доходностью будут вложены. Если оставаться в пределах этого выпуска ОВГЗ, то выгоднее всего третий: купить сейчас, а когда выплятят купон, на него докупить.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:45

  moveton написав:
  candidat написав:Подскажите, как лучше поступить.
Не знаю, насколько ОВГЗ дешевеют после выплаты купона. Если у облигации дата выплаты купона 14 августа, то выгоднее купить сейчас и получить выплату по купону, или подождать дату после выплаты купона, когда цена упадет, и тогда купить?
Это можно как-то подсчитать? Или, если невозможно, то, может, есть какое-то устоявшееся мнение на этот счёт, когда же, как правило, лучше купить?

Типично на сумму купона и падает. Из этих двух вариантов только по известным данным выбрать более выгодный невозможно. И вообще они не сравнимы потому, что в первом варианте 14 августа образуются свободные деньги, которые не понятно с какой доходностью будут вложены. Если оставаться в пределах этого выпуска ОВГЗ, то выгоднее всего третий: купить сейчас, а когда выплятят купон, на него докупить.

Пытался ещё позаниматься расчетами, и пришел к таким выводам.
То, что вы говорите о свободных деньгах 14 августа, наверное, несколько некорректно. Представим, что есть в кармане 1100 грн, облигация стоит сейчас тоже 1100, а купон - 100 грн. Итак, если мы покупаем ОВГЗ сейчас платим все деньги, потом получаем получаем по купону 100 грн. Но если мы не покупаем сейчас, а ждём, когда цена упадет до 1000, и платим 1000, то у нас тоже остаётся 100 грн.

Но есть другой момент. Разница в цене в 100 грн между до и после выплаты купона будет только один день - за день до выплаты купона. До этого цена продолжает расти, а значит, между сегодняшней ценой и ценой после выплаты купона меньше 100 грн, т.е. лучше таки покупать сейчас.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:00

Помогите, а то уже крыша едет! Пытаюсь зарегистрироваться в ICU. Заполнил анкету, подал фото документов. В ответ получил письмо с просьбой подписать документы квалифицированной электронной подписью (КЭП).
Но я в теме КЭП вообще ничего не понимаю. Вместе с письмом была инструкция, как подписывать. Если процесс именно подписывания вроде бы понятен, то ничего непонятно насчёт ключей, сертификатов. Где их брать, куда-то надо идти или можно дистанционно? Это платно или бесплатно? Называются несколько организаций, так они между собой чем-то отличаются, или можно обращаться в любую, результат будет у всех идентичен?
Было видео, как это сделать в Приват24, но также утверждалось, что бесплатно только для клиентов банка.
Вроде, что в Ощаде тоже бесплатно для клиентов, но облазил приложение Ощада, так и не нашел ничего похожего.
Помогите разобраться. Может, где-то есть подробная инструкция для новичков. Или расскажите в двух словах, что за чем.
P.S. Важная деталь - Дії у меня нет.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:33

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:Дії у меня нет.

у них є телефон - може розкажуть ЯК
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:34

  candidat написав:Но есть другой момент. Разница в цене в 100 грн между до и после выплаты купона будет только один день - за день до выплаты купона. До этого цена продолжает расти, а значит, между сегодняшней ценой и ценой после выплаты купона меньше 100 грн, т.е. лучше таки покупать сейчас.

Она даже за день до выплаты купона будет больше. В этом и суть НКД, который и формирует цену в числе прочих факторов. Поэтому каждый пропущенный день - это упущеннный доход. Но это только если в день выплаты купона на полученные деньги тоже докупить эту бумагу. А если этот купон закопать под грушей и дальше он дохода приносить не будет, то может оказаться, что выгоднее дождаться минимальной цены.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:46

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:Но я в теме КЭП вообще ничего не понимаю. Вместе с письмом была инструкция, как подписывать. Если процесс именно подписывания вроде бы понятен, то ничего непонятно насчёт ключей, сертификатов. Где их брать, куда-то надо идти или можно дистанционно? Это платно или бесплатно? Называются несколько организаций, так они между собой чем-то отличаются, или можно обращаться в любую, результат будет у всех идентичен?

КЭП от любого квалифицированного поставщика (бывают ещё поставщики недоКЭП типа Сенса, но речь не о них) пригоден одинаково. Отличаются они только форматами (поэтому при использовании КЭП нужно выбрать формат). Ну и условия выдачи у каждого свои, конечно. У налоговой было платно, когда я в последний раз узнавал и нужно приходить ножками. Я предпочитаю через Приват: всё удалённо и быстро, но, конечно, нужно быть клиентом банка. Что, правда, тоже бесплатно. Про других поставщиков не скажу.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:16

Re: Ринок ОВДП

Сьогодні були виплати по валютним ОВДП. Отримав вчасно як на сенс так і на Укргаз. Доречі купон під грушу не закопую. 😃
ihorsic
 
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