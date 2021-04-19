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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 656657658659
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:07

Вот же ж тяжёлый случай!
Мало того, что не получается с КЕП, так ещё решили проблем подкинуть.
В общем, решил ещё одного родственника попробовать подключить к ICU. Так тут новые на зад приключения! Вот какому, мягко говоря, неумному человеку пришла в голову мысль, что код подтверждения электронной почты должен действовать всего 1 минуту? Вот на кой черт это надо, кто-то мне объяснит?
А второй неумный человек, видимо, решил, что в почтовый ящик письма должны приходить с задержкой в 1 минуту. Причем не в следующую минуту (например, отправил в 10:00:40, а пришло в 10:01:00), а четко через 60 секунд после отправки. Пару раз проверил с часами в руках.
И естественно, что за это время ICU уже считает код подтверждения из письма недействительным.
Вот что за бред сивой кобылы?! И что с этим идиотизмом делать? Два часа проигрался безрезультатно.

Надо сказать, что и первая регистрация была в том же духе. Там правда, другая почта была (сейчас долбаюсь с @ua.fm, а то была @bigmir.net) так тоже только с десятого раза случайно успел.

Даже на подтверждение переводов/платежей дают в банках минимум 3 минуты, а некоторые и по полчаса. А тут на подтверждение почты - 1 минута. 1 минута, Карл!!!
candidat
 
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