Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:07

Вот же ж тяжёлый случай!

Мало того, что не получается с КЕП, так ещё решили проблем подкинуть.

В общем, решил ещё одного родственника попробовать подключить к ICU. Так тут новые на зад приключения! Вот какому, мягко говоря, неумному человеку пришла в голову мысль, что код подтверждения электронной почты должен действовать всего 1 минуту? Вот на кой черт это надо, кто-то мне объяснит?

А второй неумный человек, видимо, решил, что в почтовый ящик письма должны приходить с задержкой в 1 минуту. Причем не в следующую минуту (например, отправил в 10:00:40, а пришло в 10:01:00), а четко через 60 секунд после отправки. Пару раз проверил с часами в руках.

И естественно, что за это время ICU уже считает код подтверждения из письма недействительным.

Вот что за бред сивой кобылы?! И что с этим идиотизмом делать? Два часа проигрался безрезультатно.



Надо сказать, что и первая регистрация была в том же духе. Там правда, другая почта была (сейчас долбаюсь с @ua.fm, а то была @bigmir.net) так тоже только с десятого раза случайно успел.



Даже на подтверждение переводов/платежей дают в банках минимум 3 минуты, а некоторые и по полчаса. А тут на подтверждение почты - 1 минута. 1 минута, Карл!!!