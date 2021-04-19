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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 656657658659
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:07

Вот же ж тяжёлый случай!
Мало того, что не получается с КЕП, так ещё решили проблем подкинуть.
В общем, решил ещё одного родственника попробовать подключить к ICU. Так тут новые на зад приключения! Вот какому, мягко говоря, неумному человеку пришла в голову мысль, что код подтверждения электронной почты должен действовать всего 1 минуту? Вот на кой черт это надо, кто-то мне объяснит?
А второй неумный человек, видимо, решил, что в почтовый ящик письма должны приходить с задержкой в 1 минуту. Причем не в следующую минуту (например, отправил в 10:00:40, а пришло в 10:01:00), а четко через 60 секунд после отправки. Пару раз проверил с часами в руках.
И естественно, что за это время ICU уже считает код подтверждения из письма недействительным.
Вот что за бред сивой кобылы?! И что с этим идиотизмом делать? Два часа проигрался безрезультатно.

Надо сказать, что и первая регистрация была в том же духе. Там правда, другая почта была (сейчас долбаюсь с @ua.fm, а то была @bigmir.net) так тоже только с десятого раза случайно успел.

Даже на подтверждение переводов/платежей дают в банках минимум 3 минуты, а некоторые и по полчаса. А тут на подтверждение почты - 1 минута. 1 минута, Карл!!!
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:25

Re: Ринок ОВДП

Доброго дня шановні колеги! Питання може не зовсім по темі але.... Чи є тут люди які вже інвестували в ІНЖУР? Хто взагалі щось може сказати по цій темі чи варто встрявати? Дякую.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:50

:!:
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) уклала угоду з АТ «Фондова біржа ПФТС» про врегулювання наслідків вчинення порушення профільного законодавства.

Такий прецедент на ринках капіталу вперше і це стало можливим з набуттям чинності Закону України №3585-Х щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

https://www.nssmc.gov.ua/uhoda-mizh-kom ... rushennia/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:53

  ihorsic написав:Доброго дня шановні колеги! Питання може не зовсім по темі але.... Чи є тут люди які вже інвестували в ІНЖУР? Хто взагалі щось може сказати по цій темі чи варто встрявати? Дякую.


незрозумілий кейс...
є як прихильники цього так і діаметрально протилежні думки включно що це шайхрайство

поріг входу там 122 000 вроді
немаленько

https://www.youtube.com/@AmjAlliance/se ... 1%83%D1%80
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:08

Дія і угб

  ihorsic написав:Сьогодні були виплати по валютним ОВДП. Отримав вчасно як на сенс так і на Укргаз. Доречі купон під грушу не закопую. 😃

Шановний клієнт,

Вашу заявку щодо придбання військових облігацій в мобільному застосунку “ДІЯ” було анульовано по технічним причинам.
Будь ласка, спробуйте переподати заявку пізніше. Дякуємо за розуміння.

Цей лист надіслано автоматично і не потребує відповіді.
У разі виникнення запитань, зверніться, будь ласка, до Контакт-центру АБ "УКРГАЗБАНК":
Тел.: 0800309000 (безкоштовно по Україні)
358 - з мобільного (згідно тарифів операторів мобільного зв'язку)
Для набору при дзвінках з-за кордону в міжнародному форматі +380444944650, +380445904999
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:08

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:Надо сказать, что и первая регистрация была в том же духе. Там правда, другая почта была (сейчас долбаюсь с @ua.fm, а то была @bigmir.net) так тоже только с десятого раза случайно успел.


Раджу користуватися @gmail.com - проблем буде менше

Інші сервіси можуть реально давати неприйнятну затримку
DmitryZP
 
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  #<1 ... 656657658659
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