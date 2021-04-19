Вот же ж тяжёлый случай! Мало того, что не получается с КЕП, так ещё решили проблем подкинуть. В общем, решил ещё одного родственника попробовать подключить к ICU. Так тут новые на зад приключения! Вот какому, мягко говоря, неумному человеку пришла в голову мысль, что код подтверждения электронной почты должен действовать всего 1 минуту? Вот на кой черт это надо, кто-то мне объяснит? А второй неумный человек, видимо, решил, что в почтовый ящик письма должны приходить с задержкой в 1 минуту. Причем не в следующую минуту (например, отправил в 10:00:40, а пришло в 10:01:00), а четко через 60 секунд после отправки. Пару раз проверил с часами в руках. И естественно, что за это время ICU уже считает код подтверждения из письма недействительным. Вот что за бред сивой кобылы?! И что с этим идиотизмом делать? Два часа проигрался безрезультатно.
Надо сказать, что и первая регистрация была в том же духе. Там правда, другая почта была (сейчас долбаюсь с @ua.fm, а то была @bigmir.net) так тоже только с десятого раза случайно успел.
Даже на подтверждение переводов/платежей дают в банках минимум 3 минуты, а некоторые и по полчаса. А тут на подтверждение почты - 1 минута. 1 минута, Карл!!!
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) уклала угоду з АТ «Фондова біржа ПФТС» про врегулювання наслідків вчинення порушення профільного законодавства.
Такий прецедент на ринках капіталу вперше і це стало можливим з набуттям чинності Закону України №3585-Х щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
ihorsic написав:Сьогодні були виплати по валютним ОВДП. Отримав вчасно як на сенс так і на Укргаз. Доречі купон під грушу не закопую. 😃
Шановний клієнт,
Вашу заявку щодо придбання військових облігацій в мобільному застосунку “ДІЯ” було анульовано по технічним причинам. Будь ласка, спробуйте переподати заявку пізніше. Дякуємо за розуміння.
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candidat написав:Надо сказать, что и первая регистрация была в том же духе. Там правда, другая почта была (сейчас долбаюсь с @ua.fm, а то была @bigmir.net) так тоже только с десятого раза случайно успел.
Раджу користуватися @gmail.com - проблем буде менше
Інші сервіси можуть реально давати неприйнятну затримку
candidat написав:Надо сказать, что и первая регистрация была в том же духе. Там правда, другая почта была (сейчас долбаюсь с @ua.fm, а то была @bigmir.net) так тоже только с десятого раза случайно успел.
Раджу користуватися @gmail.com - проблем буде менше
Інші сервіси можуть реально давати неприйнятну затримку
Написал в ICU, сделали срок действия кода 2 минуты 😊 Скромно, конечно, увеличили, но хоть не 1 минута теперь 😏