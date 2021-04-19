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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 657658659660
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:39

Re: Ринок ОВДП

ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Доброго дня!
Подскажите, где сейчас выгоднее покупать ОВГЗ?
Смотря какая сумма
vadymbanker
 
Повідомлень: 911
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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  #<1 ... 657658659660
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