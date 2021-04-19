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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 03 сер, 2024 21:39
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Доброго дня!
Подскажите, где сейчас выгоднее покупать ОВГЗ?
Смотря какая сумма
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vadymbanker
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Додано: Нед 04 сер, 2024 07:35
vadymbanker написав:
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Доброго дня!
Подскажите, где сейчас выгоднее покупать ОВГЗ?
Смотря какая сумма
Від 1 млн грн дійсно прибутковіше не в Дії, через первинних ділерів
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sens
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Додано: Нед 04 сер, 2024 15:41
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Додано: Пон 05 сер, 2024 13:40
підкажіть пліз , купуючи через Дію в ICU , що буде якщо порог в 400 000 грн пройти ?
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lincoln2
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Додано: Пон 05 сер, 2024 14:07
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Додано: Пон 05 сер, 2024 14:18
lincoln2 написав:
підкажіть пліз , купуючи через Дію в ICU , що буде якщо порог в 400 000 грн пройти ?
Скорее всего отменят последнюю покупку с возвратом денег на карту. Может даже пришлют отказ еще на этапе рассмотрения заявки купить бумаги. Но зачем рисковать? Деньги могут зависнуть на неопределенный срок. А вероятность что операция пройдет успешно думаю крайне невелика
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Додано: Пон 05 сер, 2024 14:25
lincoln2 написав:
підкажіть пліз , купуючи через Дію в ICU , що буде якщо порог в 400 000 грн пройти ?
У меня было такое случайно.Облигации купил но на почту пришло письмо что надо подтвердить доходы.Перезвонил им сказали ничего страшного но больше не покупайте.Потом они погасились и все
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Додано: Вів 06 сер, 2024 03:16
sens написав: vadymbanker написав:
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Доброго дня!
Подскажите, где сейчас выгоднее покупать ОВГЗ?
Смотря какая сумма
Від 1 млн грн дійсно прибутковіше не в Дії, через первинних ділерів
Это кто такие?)
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Вів 06 сер, 2024 09:53
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: sens написав: vadymbanker написав:
[quote="ВЕСЕЛЬЧАК У"]Доброго дня!
Подскажите, где сейчас выгоднее покупать ОВГЗ?
Смотря какая сумма
Від 1 млн грн дійсно прибутковіше не в Дії, через первинних ділерів
Это кто такие?)[/quote]Ощад, знову тиждень тому докупляв
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vadymbanker
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