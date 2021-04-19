Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 сер, 2024 12:25
щось не зміг знайти профільну гілку по Кінто - є така на форумі?
greenozon
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:32
greenozon написав:
щось не зміг знайти профільну гілку по Кінто - є така на форумі?
Чем
эта
не подошла? Не очень живая, но иногда чего-то даже пишут.
moveton
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:40
moveton написав: greenozon написав:
щось не зміг знайти профільну гілку по Кінто - є така на форумі?
Чем
эта
не подошла? Не очень живая, но иногда чего-то даже пишут.
я не зміг її знайти, не розумію чому вона не поряд із іншими брокерами..
ps дякую
greenozon
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:00
de Montaigne написав:
Підкажіть, будь ласка, хто має досвід придбання військових валютних ОВДП на аукціоні через банки. Чи є це відчутно вигіднішим, ніж придбання у тих же банках на вторинному ринку? Чи є якісь підводні каміння? Які банки ви б порадили у цьому сенсі?
можу сказати по Сенс банку -
візьмемо для прикладу валютну бумагу UA4000231633
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 024-06-18/
на первинці Мінфін продав по 4.6%
Сенс в додатку попронував по 4.4%
зазвичай 0.2% це і є дельта по валютних в Сенсі
як в інших банках - не в курсі
може колеги підкажуть
greenozon
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:17
de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка, хто має досвід придбання військових валютних ОВДП на аукціоні через банки. Чи є це відчутно вигіднішим, ніж придбання у тих же банках на вторинному ринку? Чи є якісь підводні каміння? Які банки ви б порадили у цьому сенсі?
На аукционе выгодней и без фин. мона.
vadymbanker
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:20
vadymbanker написав:
...и без фин. мона.
Ага, ФінМон возбудиться при отриманні на рахунок в банку цих обліжек
Amethyst
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