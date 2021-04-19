RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 658659660661
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:25

щось не зміг знайти профільну гілку по Кінто - є така на форумі?

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 16431
З нами з: 01.06.14
Подякував: 451 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:32

  greenozon написав:щось не зміг знайти профільну гілку по Кінто - є така на форумі?

Чем эта не подошла? Не очень живая, но иногда чего-то даже пишут.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4695
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:40

  moveton написав:
  greenozon написав:щось не зміг знайти профільну гілку по Кінто - є така на форумі?

Чем эта не подошла? Не очень живая, но иногда чего-то даже пишут.


я не зміг її знайти, не розумію чому вона не поряд із іншими брокерами..
ps дякую
greenozon
 
Повідомлень: 16431
З нами з: 01.06.14
Подякував: 451 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:00

  de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка, хто має досвід придбання військових валютних ОВДП на аукціоні через банки. Чи є це відчутно вигіднішим, ніж придбання у тих же банках на вторинному ринку? Чи є якісь підводні каміння? Які банки ви б порадили у цьому сенсі?


можу сказати по Сенс банку -
візьмемо для прикладу валютну бумагу UA4000231633
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 024-06-18/

на первинці Мінфін продав по 4.6%
Сенс в додатку попронував по 4.4%
зазвичай 0.2% це і є дельта по валютних в Сенсі
як в інших банках - не в курсі
може колеги підкажуть
greenozon
 
Повідомлень: 16431
З нами з: 01.06.14
Подякував: 451 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:17

Re: Ринок ОВДП

de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка, хто має досвід придбання військових валютних ОВДП на аукціоні через банки. Чи є це відчутно вигіднішим, ніж придбання у тих же банках на вторинному ринку? Чи є якісь підводні каміння? Які банки ви б порадили у цьому сенсі?
На аукционе выгодней и без фин. мона.
vadymbanker
 
Повідомлень: 913
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:20

Re: Ринок ОВДП

  vadymbanker написав:...и без фин. мона.
Ага, ФінМон возбудиться при отриманні на рахунок в банку цих обліжек :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5610
З нами з: 05.05.21
Подякував: 421 раз.
Подякували: 1080 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 658659660661
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 298
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 89812
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6606)
07.08.2024 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.