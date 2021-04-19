de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка, хто має досвід придбання військових валютних ОВДП на аукціоні через банки. Чи є це відчутно вигіднішим, ніж придбання у тих же банках на вторинному ринку? Чи є якісь підводні каміння? Які банки ви б порадили у цьому сенсі?
de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка, хто має досвід придбання військових валютних ОВДП на аукціоні через банки. Чи є це відчутно вигіднішим, ніж придбання у тих же банках на вторинному ринку? Чи є якісь підводні каміння? Які банки ви б порадили у цьому сенсі?
de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка, хто має досвід придбання військових валютних ОВДП на аукціоні через банки. Чи є це відчутно вигіднішим, ніж придбання у тих же банках на вторинному ринку? Чи є якісь підводні каміння? Які банки ви б порадили у цьому сенсі?
Різниця між аукціоном та вторинним ринком може бути в 50%, бачив таку дохідність в Моно, Укрексімбанк, Сенс. Зараз краще всього купувати валютні ОВДП в Укргазі та Сенс, але купувати те, на що тільки тільки був аукціон, той же Сенс на старі може давати майже в два рази гіршу дохідність. Також зайдіть в Ощад, судячи з наявної інформації там теж непогані умови, валюту видають новими без замовлення (в моєму місті). Комісії, як такі, в цих банках відсутні, у Сенсі трошки гірша дохідність, але ненабагато, зате все онлайн, хоча є проблеми з виходом в нал, якщо велика сума. Не рекомендую Моно, ПУМБ, Райф, Укрексім після введення комісії, ну й Приват з їх комісіями також.
ГеннадийUA написав:Зараз краще всього купувати валютні ОВДП в Укргазі та Сенс, але купувати те, на що тільки тільки був аукціон, той же Сенс на старі може давати майже в два рази гіршу дохідність.
В два раза меньшая доходность на бумаги с примерно той же датой погашения? Не верится. А бумаги с разными датами сравнивать бессмысленно - коротким и положено быть менее доходными.
ГеннадийUA написав:Також зайдіть в Ощад, судячи з наявної інформації там теж непогані умови, валюту видають новими без замовлення (в моєму місті). Комісії, як такі, в цих банках відсутні, у Сенсі трошки гірша дохідність, але ненабагато, зате все онлайн, хоча є проблеми з виходом в нал, якщо велика сума.
Какие такие проблемы с выходом нал, которых нет в Ощаде? Неужели Ощад выдаёт быстрее, чем по 100к гривеэквивалента в рабочий день?
ГеннадийUA написав:Зараз краще всього купувати валютні ОВДП в Укргазі та Сенс, але купувати те, на що тільки тільки був аукціон, той же Сенс на старі може давати майже в два рази гіршу дохідність.
В два раза меньшая доходность на бумаги с примерно той же датой погашения? Не верится. А бумаги с разными датами сравнивать бессмысленно - коротким и положено быть менее доходными.
ГеннадийUA написав:Також зайдіть в Ощад, судячи з наявної інформації там теж непогані умови, валюту видають новими без замовлення (в моєму місті). Комісії, як такі, в цих банках відсутні, у Сенсі трошки гірша дохідність, але ненабагато, зате все онлайн, хоча є проблеми з виходом в нал, якщо велика сума.
Какие такие проблемы с выходом нал, которых нет в Ощаде? Неужели Ощад выдаёт быстрее, чем по 100к гривеэквивалента в рабочий день?
Есть лайфхак, но нужны доверенные люди. В личку если интересно. Всё легит.