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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 658659660661
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:25

щось не зміг знайти профільну гілку по Кінто - є така на форумі?

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:32

  greenozon написав:щось не зміг знайти профільну гілку по Кінто - є така на форумі?

Чем эта не подошла? Не очень живая, но иногда чего-то даже пишут.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:40

  moveton написав:
  greenozon написав:щось не зміг знайти профільну гілку по Кінто - є така на форумі?

Чем эта не подошла? Не очень живая, но иногда чего-то даже пишут.


я не зміг її знайти, не розумію чому вона не поряд із іншими брокерами..
ps дякую
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:00

  de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка, хто має досвід придбання військових валютних ОВДП на аукціоні через банки. Чи є це відчутно вигіднішим, ніж придбання у тих же банках на вторинному ринку? Чи є якісь підводні каміння? Які банки ви б порадили у цьому сенсі?


можу сказати по Сенс банку -
візьмемо для прикладу валютну бумагу UA4000231633
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 024-06-18/

на первинці Мінфін продав по 4.6%
Сенс в додатку попронував по 4.4%
зазвичай 0.2% це і є дельта по валютних в Сенсі
як в інших банках - не в курсі
може колеги підкажуть
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:17

Re: Ринок ОВДП

de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка, хто має досвід придбання військових валютних ОВДП на аукціоні через банки. Чи є це відчутно вигіднішим, ніж придбання у тих же банках на вторинному ринку? Чи є якісь підводні каміння? Які банки ви б порадили у цьому сенсі?
На аукционе выгодней и без фин. мона.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:20

Re: Ринок ОВДП

  vadymbanker написав:...и без фин. мона.
Ага, ФінМон возбудиться при отриманні на рахунок в банку цих обліжек :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 14:32

  de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка, хто має досвід придбання військових валютних ОВДП на аукціоні через банки. Чи є це відчутно вигіднішим, ніж придбання у тих же банках на вторинному ринку? Чи є якісь підводні каміння? Які банки ви б порадили у цьому сенсі?

Різниця між аукціоном та вторинним ринком може бути в 50%, бачив таку дохідність в Моно, Укрексімбанк, Сенс.
Зараз краще всього купувати валютні ОВДП в Укргазі та Сенс, але купувати те, на що тільки тільки був аукціон, той же Сенс на старі може давати майже в два рази гіршу дохідність. Також зайдіть в Ощад, судячи з наявної інформації там теж непогані умови, валюту видають новими без замовлення (в моєму місті). Комісії, як такі, в цих банках відсутні, у Сенсі трошки гірша дохідність, але ненабагато, зате все онлайн, хоча є проблеми з виходом в нал, якщо велика сума.
Не рекомендую Моно, ПУМБ, Райф, Укрексім після введення комісії, ну й Приват з їх комісіями також.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:31

  ГеннадийUA написав:Зараз краще всього купувати валютні ОВДП в Укргазі та Сенс, але купувати те, на що тільки тільки був аукціон, той же Сенс на старі може давати майже в два рази гіршу дохідність.

В два раза меньшая доходность на бумаги с примерно той же датой погашения? Не верится. А бумаги с разными датами сравнивать бессмысленно - коротким и положено быть менее доходными.

  ГеннадийUA написав:Також зайдіть в Ощад, судячи з наявної інформації там теж непогані умови, валюту видають новими без замовлення (в моєму місті). Комісії, як такі, в цих банках відсутні, у Сенсі трошки гірша дохідність, але ненабагато, зате все онлайн, хоча є проблеми з виходом в нал, якщо велика сума.

Какие такие проблемы с выходом нал, которых нет в Ощаде? Неужели Ощад выдаёт быстрее, чем по 100к гривеэквивалента в рабочий день?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:41

Re: Ринок ОВДП

Amethyst написав:
  vadymbanker написав:...и без фин. мона.
Ага, ФінМон возбудиться при отриманні на рахунок в банку цих обліжек :mrgreen:
Не будет вопросов. Не в Ощаде, не в Укргазе, не в Эксиме
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:42

Re: Ринок ОВДП

moveton написав:
  ГеннадийUA написав:Зараз краще всього купувати валютні ОВДП в Укргазі та Сенс, але купувати те, на що тільки тільки був аукціон, той же Сенс на старі може давати майже в два рази гіршу дохідність.

В два раза меньшая доходность на бумаги с примерно той же датой погашения? Не верится. А бумаги с разными датами сравнивать бессмысленно - коротким и положено быть менее доходными.

  ГеннадийUA написав:Також зайдіть в Ощад, судячи з наявної інформації там теж непогані умови, валюту видають новими без замовлення (в моєму місті). Комісії, як такі, в цих банках відсутні, у Сенсі трошки гірша дохідність, але ненабагато, зате все онлайн, хоча є проблеми з виходом в нал, якщо велика сума.

Какие такие проблемы с выходом нал, которых нет в Ощаде? Неужели Ощад выдаёт быстрее, чем по 100к гривеэквивалента в рабочий день?
Есть лайфхак, но нужны доверенные люди. В личку если интересно.
Всё легит.
vadymbanker
 
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