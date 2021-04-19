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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 659660661662
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 12:10

  vadymbanker написав:
Amethyst написав:
  vadymbanker написав:...и без фин. мона.
Ага, ФінМон возбудиться при отриманні на рахунок в банку цих обліжек :mrgreen:
Не будет вопросов. Не в Ощаде, не в Укргазе, не в Эксиме

Имел сегодня опыт "предварительных ласк" с Укргазом. Имея в открытом доступе на сайте НАЗК свою декларацию, полностью покрывающую сумму заявленой покупки ОВДП на аукционе, оказалось, что для финмона Укргаза это вообще не аргумент. Просят подтвердить источник происхождения этих средств. Несмотря на мое недоумение и тот факт, что свои средства я декларирую с 2016 года, а также готовность предоставить договора депозитных счетов, открытых в разное время в разных банках, ответ Укргаза - НЕТ! Давайте договор продажи недвиги, завещание, еще какую-то хрень, вмещающуюся в квадратную голову специалиста по финмону) Короче, что-то я в печали от нашего Газа...
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 12:18

Re: Ринок ОВДП

de Montaigne написав:
  vadymbanker написав:
Amethyst написав:[quote="5754972:vadymbanker"]...и без фин. мона.
Ага, ФінМон возбудиться при отриманні на рахунок в банку цих обліжек :mrgreen:
Не будет вопросов. Не в Ощаде, не в Укргазе, не в Эксиме

Имел сегодня опыт "предварительных ласк" с Укргазом. Имея в открытом доступе на сайте НАЗК свою декларацию, полностью покрывающую сумму заявленой покупки ОВДП на аукционе, оказалось, что для финмона Укргаза это вообще не аргумент. Просят подтвердить источник происхождения этих средств. Несмотря на мое недоумение и тот факт, что свои средства я декларирую с 2016 года, а также готовность предоставить договора депозитных счетов, открытых в разное время в разных банках, ответ Укргаза - НЕТ! Давайте договор продажи недвиги, завещание, еще какую-то хрень, вмещающуюся в квадратную голову специалиста по финмону) Короче, что-то я в печали от нашего Газа...[/quote]Всегда речь шла о налоговой декларации, не НАЗК, возможно это их аргумент. Рекомендую обратиться в другое отделение либо в Ощад.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 15:25

  vadymbanker написав:
Amethyst написав:
  vadymbanker написав:...и без фин. мона.
Ага, ФінМон возбудиться при отриманні на рахунок в банку цих обліжек :mrgreen:
Не будет вопросов. Не в Ощаде, не в Укргазе, не в Эксиме

Имел сегодня опыт "предварительных ласк" с Укргазом. Имея в открытом доступе на сайте НАЗК свою декларацию, полностью покрывающую сумму заявленой покупки ОВДП на аукционе, оказалось, что для финмона Укргаза это вообще не аргумент. Просят подтвердить источник происхождения этих средств. Несмотря на мое недоумение и тот факт, что свои средства я декларирую с 2016 года, а также готовность предоставить договора депозитных счетов, открытых в разное время в разных банках, ответ Укргаза - НЕТ! Давайте договор продажи недвиги, завещание, еще какую-то хрень, вмещающуюся в квадратную голову специалиста по финмону) Короче, что-то я в печали от нашего Газа...
---
Все правильно, в НАЗК подаються декларації по тому що у людини є, але звідки це у неї вони ж не перевіряють, бо якби перевіряли то більшість би вже сиділа за несплату податків/незаконнне збагачення.

Треба довідку з ДПС, якби подавали річні декларації і сплачували по цим доходам податки то вони були б білі і доступні у довідці по доходах.
adj
 
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  #<1 ... 659660661662
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