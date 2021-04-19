Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:12

candidat написав: Как быстрее заходят деньги на счёт в ICU: прямым переводом на IBAN счета в ICU или вторым способом через Portmone?

Сколько обычно проходит времени между отправкой и зачислением? Как быстрее заходят деньги на счёт в ICU: прямым переводом на IBAN счета в ICU или вторым способом через Portmone?Сколько обычно проходит времени между отправкой и зачислением?

candidat написав: В ICU Trade написано, что завтра сессия с 14:00. Это только завтра? Или у них часто с 14:00? В ICU Trade написано, что завтра сессия с 14:00. Это только завтра? Или у них часто с 14:00?

candidat написав: У других брокеров тоже бывает с 14:00? У других брокеров тоже бывает с 14:00?

candidat написав: А вот можно ли верифицировать много карт, я не спрашивал пока. А вот можно ли верифицировать много карт, я не спрашивал пока.

По очевидным причинам через IBAN быстрее. Через портмоне не раньше, чем на следующий день. Через IBAN, если утром закинуть, есть ещё шанс до закрытия сессии того же дня получить.Видимо, только завтра. Большое исключение потому, что завтра суббота. Так-то обычно сессии только по рабочим дням и открываются около (плюс-минус минут 25) 11:00. Вот сегодня уже открылась. Наможно посмотреть когда в какой день открывалась.Прям вопрос на миллион. Может и бывает, как и всё в жизни. Навскидку применительно к брокерам это время вспоминается только применительно кА сколько это "много"? Ща посчитал: у меня только 20. Мало, наверное, но пока хватает.