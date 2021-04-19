Ага, ФінМон возбудиться при отриманні на рахунок в банку цих обліжек
Не будет вопросов. Не в Ощаде, не в Укргазе, не в Эксиме
Имел сегодня опыт "предварительных ласк" с Укргазом. Имея в открытом доступе на сайте НАЗК свою декларацию, полностью покрывающую сумму заявленой покупки ОВДП на аукционе, оказалось, что для финмона Укргаза это вообще не аргумент. Просят подтвердить источник происхождения этих средств. Несмотря на мое недоумение и тот факт, что свои средства я декларирую с 2016 года, а также готовность предоставить договора депозитных счетов, открытых в разное время в разных банках, ответ Укргаза - НЕТ! Давайте договор продажи недвиги, завещание, еще какую-то хрень, вмещающуюся в квадратную голову специалиста по финмону) Короче, что-то я в печали от нашего Газа...
Amethyst написав:[quote="5754972:vadymbanker"]...и без фин. мона.
Ага, ФінМон возбудиться при отриманні на рахунок в банку цих обліжек
Не будет вопросов. Не в Ощаде, не в Укргазе, не в Эксиме
Имел сегодня опыт "предварительных ласк" с Укргазом. Имея в открытом доступе на сайте НАЗК свою декларацию, полностью покрывающую сумму заявленой покупки ОВДП на аукционе, оказалось, что для финмона Укргаза это вообще не аргумент. Просят подтвердить источник происхождения этих средств. Несмотря на мое недоумение и тот факт, что свои средства я декларирую с 2016 года, а также готовность предоставить договора депозитных счетов, открытых в разное время в разных банках, ответ Укргаза - НЕТ! Давайте договор продажи недвиги, завещание, еще какую-то хрень, вмещающуюся в квадратную голову специалиста по финмону) Короче, что-то я в печали от нашего Газа...[/quote]Всегда речь шла о налоговой декларации, не НАЗК, возможно это их аргумент. Рекомендую обратиться в другое отделение либо в Ощад.
Ага, ФінМон возбудиться при отриманні на рахунок в банку цих обліжек
Не будет вопросов. Не в Ощаде, не в Укргазе, не в Эксиме
Имел сегодня опыт "предварительных ласк" с Укргазом. Имея в открытом доступе на сайте НАЗК свою декларацию, полностью покрывающую сумму заявленой покупки ОВДП на аукционе, оказалось, что для финмона Укргаза это вообще не аргумент. Просят подтвердить источник происхождения этих средств. Несмотря на мое недоумение и тот факт, что свои средства я декларирую с 2016 года, а также готовность предоставить договора депозитных счетов, открытых в разное время в разных банках, ответ Укргаза - НЕТ! Давайте договор продажи недвиги, завещание, еще какую-то хрень, вмещающуюся в квадратную голову специалиста по финмону) Короче, что-то я в печали от нашего Газа... --- Все правильно, в НАЗК подаються декларації по тому що у людини є, але звідки це у неї вони ж не перевіряють, бо якби перевіряли то більшість би вже сиділа за несплату податків/незаконнне збагачення.
Треба довідку з ДПС, якби подавали річні декларації і сплачували по цим доходам податки то вони були б білі і доступні у довідці по доходах.
Как быстрее заходят деньги на счёт в ICU: прямым переводом на IBAN счета в ICU или вторым способом через Portmone? Сколько обычно проходит времени между отправкой и зачислением? В ICU Trade написано, что завтра сессия с 14:00. Это только завтра? Или у них часто с 14:00? У других брокеров тоже бывает с 14:00?
candidat написав:Как быстрее заходят деньги на счёт в ICU: прямым переводом на IBAN счета в ICU или вторым способом через Portmone? Сколько обычно проходит времени между отправкой и зачислением? В ICU Trade написано, что завтра сессия с 14:00. Это только завтра? Или у них часто с 14:00? У других брокеров тоже бывает с 14:00?
Приєднуюсь до питання щодо Портмоне - є бажання скирдувати з карток різних банків щомісячні відсотки одразу для купівлі овдп
candidat написав:Как быстрее заходят деньги на счёт в ICU: прямым переводом на IBAN счета в ICU или вторым способом через Portmone? Сколько обычно проходит времени между отправкой и зачислением? В ICU Trade написано, что завтра сессия с 14:00. Это только завтра? Или у них часто с 14:00? У других брокеров тоже бывает с 14:00?
Приєднуюсь до питання щодо Портмоне - є бажання скирдувати з карток різних банків щомісячні відсотки одразу для купівлі овдп
Как они мне написали, переводить через Портмоне можно только с верифицированной карты. Тогда вам надо все карты верифицировать. А вот можно ли верифицировать много карт, я не спрашивал пока.
candidat написав:Как быстрее заходят деньги на счёт в ICU: прямым переводом на IBAN счета в ICU или вторым способом через Portmone? Сколько обычно проходит времени между отправкой и зачислением?
По очевидным причинам через IBAN быстрее. Через портмоне не раньше, чем на следующий день. Через IBAN, если утром закинуть, есть ещё шанс до закрытия сессии того же дня получить.
candidat написав:В ICU Trade написано, что завтра сессия с 14:00. Это только завтра? Или у них часто с 14:00?
Видимо, только завтра. Большое исключение потому, что завтра суббота. Так-то обычно сессии только по рабочим дням и открываются около (плюс-минус минут 25) 11:00. Вот сегодня уже открылась. На https://t.me/+BBGqRrfkG0hmZTQ6 можно посмотреть когда в какой день открывалась.
candidat написав:У других брокеров тоже бывает с 14:00?
candidat написав:Как быстрее заходят деньги на счёт в ICU: прямым переводом на IBAN счета в ICU или вторым способом через Portmone? Сколько обычно проходит времени между отправкой и зачислением?
По очевидным причинам через IBAN быстрее. Через портмоне не раньше, чем на следующий день. Через IBAN, если утром закинуть, есть ещё шанс до закрытия сессии того же дня получить.
Надеялся, если в этом переводе звучит слово "карта", то будет быстрее. А какие эти очевидные причины? Я не в курсе.
moveton написав:
candidat написав:В ICU Trade написано, что завтра сессия с 14:00. Это только завтра? Или у них часто с 14:00?
Видимо, только завтра. Большое исключение потому, что завтра суббота. Так-то обычно сессии только по рабочим дням и открываются около (плюс-минус минут 25) 11:00. Вот сегодня уже открылась. На https://t.me/+BBGqRrfkG0hmZTQ6 можно посмотреть когда в какой день открывалась.
Никому нельзя верить. Ещё в 7-8 утра указывалось, что начало новой сессии в 14:00. Подумал, может, по Гринвичу? Но окончание в 16:30 указано. Значит, всё-таки по нашему времени.
moveton написав:
candidat написав:А вот можно ли верифицировать много карт, я не спрашивал пока.
А сколько это "много"? Ща посчитал: у меня только 20. Мало, наверное, но пока хватает.
Имеете в виду, что в ICU верифицировано 20 карт? Если так, то, видимо, ограничений на количество карт у них таки нет.
А чем прикол, что в ICU Trade в разделе Продать тоже указывается количество облигаций? Это они указывают, сколько облигаций согласны купить? Предполагал, что там должно было бы указываться, сколько есть у меня, но у меня в ICU пока нет ни одной.