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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 660661662663
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:15

  candidat написав:Как быстрее заходят деньги на счёт в ICU: прямым переводом на IBAN счета в ICU или вторым способом через Portmone?
Сколько обычно проходит времени между отправкой и зачислением?
В ICU Trade написано, что завтра сессия с 14:00. Это только завтра? Или у них часто с 14:00? У других брокеров тоже бывает с 14:00?

Через портмоне не пробовал, а через IBAN занимает часов 5. То есть, в 9 утра отправил - есть шанс в сегодняшнюю сессию успеть.

По факту, сессия открывается раньше, часов в 11.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:18

  candidat написав:
  moveton написав:По очевидным причинам через IBAN быстрее. Через портмоне не раньше, чем на следующий день. Через IBAN, если утром закинуть, есть ещё шанс до закрытия сессии того же дня получить.

Надеялся, если в этом переводе звучит слово "карта", то будет быстрее.
А какие эти очевидные причины? Я не в курсе.

Разница вариантов будет ли СЭП делать сам клиент или Портмоне. Портмоне это сделает несколько позже. Вообще через карточные МПС перевод со счёта на счёт как раз довольно медленный - 2-3 дня. Другой вопрос, что Портмоне явно не ждёт, когда ему на счёт переведут, но всё таки свой СЭП сделает точно не раньше, чем клиент оплатил по карте.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:26

  candidat написав:А чем прикол, что в ICU Trade в разделе Продать тоже указывается количество облигаций? Это они указывают, сколько облигаций согласны купить?

Всё верно. Посмотрел по тем, которых у меня больше указанного количества - ограничило заявку уже их лимитом.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:34

Через портмоне уже с 1 Августа карту добавлять не надо.Только Если виводишь на нее.Главное,что б била ваша.А деньги зачисляются по різному.Бивает в 13-00,а бивает после окончании сесии,то и ночью.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:39

Re: Ринок ОВДП

  Вадимка написав:Через портмоне уже с 1 Августа карту добавлять не надо.Только Если виводишь на нее.Главное,что б била ваша.

А как они теперь узнают моя или не моя? В этом же и суть верификации.
moveton
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  #<1 ... 660661662663
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