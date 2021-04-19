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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:15
candidat написав:
Как быстрее заходят деньги на счёт в ICU: прямым переводом на IBAN счета в ICU или вторым способом через Portmone?
Сколько обычно проходит времени между отправкой и зачислением?
В ICU Trade написано, что завтра сессия с 14:00. Это только завтра? Или у них часто с 14:00? У других брокеров тоже бывает с 14:00?
Через портмоне не пробовал, а через IBAN занимает часов 5. То есть, в 9 утра отправил - есть шанс в сегодняшнюю сессию успеть.
По факту, сессия открывается раньше, часов в 11.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:18
candidat написав: moveton написав:
По очевидным причинам через IBAN быстрее. Через портмоне не раньше, чем на следующий день. Через IBAN, если утром закинуть, есть ещё шанс до закрытия сессии того же дня получить.
Надеялся, если в этом переводе звучит слово "карта", то будет быстрее.
А какие эти очевидные причины? Я не в курсе.
Разница вариантов будет ли СЭП делать сам клиент или Портмоне. Портмоне это сделает несколько позже. Вообще через карточные МПС перевод со счёта на счёт
как раз довольно медленный - 2-3 дня. Другой вопрос, что Портмоне явно не ждёт, когда ему на счёт переведут, но всё таки свой СЭП сделает точно не раньше, чем клиент оплатил по карте.
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moveton
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:26
candidat написав:
А чем прикол, что в ICU Trade в разделе Продать тоже указывается количество облигаций? Это они указывают, сколько облигаций согласны купить?
Всё верно. Посмотрел по тем, которых у меня больше указанного количества - ограничило заявку уже их лимитом.
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moveton
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:34
Через портмоне уже с 1 Августа карту добавлять не надо.Только Если виводишь на нее.Главное,что б била ваша.А деньги зачисляются по різному.Бивает в 13-00,а бивает после окончании сесии,то и ночью.
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Вадимка
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:39
Вадимка написав:
Через портмоне уже с 1 Августа карту добавлять не надо.Только Если виводишь на нее.Главное,что б била ваша.
А как они теперь узнают моя или не моя? В этом же и суть верификации.
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moveton
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