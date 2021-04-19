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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:15
candidat написав:
Как быстрее заходят деньги на счёт в ICU: прямым переводом на IBAN счета в ICU или вторым способом через Portmone?
Сколько обычно проходит времени между отправкой и зачислением?
В ICU Trade написано, что завтра сессия с 14:00. Это только завтра? Или у них часто с 14:00? У других брокеров тоже бывает с 14:00?
Через портмоне не пробовал, а через IBAN занимает часов 5. То есть, в 9 утра отправил - есть шанс в сегодняшнюю сессию успеть.
По факту, сессия открывается раньше, часов в 11.
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juristkostya
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:18
candidat написав: moveton написав:
По очевидным причинам через IBAN быстрее. Через портмоне не раньше, чем на следующий день. Через IBAN, если утром закинуть, есть ещё шанс до закрытия сессии того же дня получить.
Надеялся, если в этом переводе звучит слово "карта", то будет быстрее.
А какие эти очевидные причины? Я не в курсе.
Разница вариантов будет ли СЭП делать сам клиент или Портмоне. Портмоне это сделает несколько позже. Вообще через карточные МПС перевод со счёта на счёт
как раз довольно медленный - 2-3 дня. Другой вопрос, что Портмоне явно не ждёт, когда ему на счёт переведут, но всё таки свой СЭП сделает точно не раньше, чем клиент оплатил по карте.
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moveton
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:26
candidat написав:
А чем прикол, что в ICU Trade в разделе Продать тоже указывается количество облигаций? Это они указывают, сколько облигаций согласны купить?
Всё верно. Посмотрел по тем, которых у меня больше указанного количества - ограничило заявку уже их лимитом.
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moveton
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:34
Через портмоне уже с 1 Августа карту добавлять не надо.Только Если виводишь на нее.Главное,что б била ваша.А деньги зачисляются по різному.Бивает в 13-00,а бивает после окончании сесии,то и ночью.
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Вадимка
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:39
Вадимка написав:
Через портмоне уже с 1 Августа карту добавлять не надо.Только Если виводишь на нее.Главное,что б била ваша.
А как они теперь узнают моя или не моя? В этом же и суть верификации.
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moveton
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:22
Не знаю,но мне сказали,что карта должна бить моя.
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Вадимка
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:47
Вадимка написав:
Не знаю,но мне сказали,что карта должна бить моя.
Должна кому? По правилам брокера запрещено пополнение от третьих лиц? Это типовое условие всех брокеров. А вот платёж подозреваю, что пройдёт с любой карты. Он и раньше технически проходил, только ICU потом переспрашивал, что мол пришли какие-то деньги с карты, про которую не предупреждали и на счёт будут зачислены только после письма с подтверждением, что владелец задумывал с неё пополнять. Верификация в любом случае была условная - всё на доверии к клиенту. Может и забили уже.
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moveton
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Додано: Нед 11 сер, 2024 10:10
Спросил в ICU. Ответили так:
Зарахування коштів:
Якщо кошти перераховані за реквізитами до 10:00, вони відобразяться на рахунку протягом цього дня. Якщо після 10:00 – зарахування відбудеться наступного робочого дня. Зарахування через сервіс Portmone відбувається у другій половині наступного робочого дня.
Интересно, что они тут имеют в виду под "перераховані до 10:00"? Это время отправки с моего счета в другом банке? А банк получателя разве видит, во сколько этот перевод был отправлен?
Или тут имеется в виду, что до 10:00 должны уже в ICU поступить?
Бывало у кого-то, что отправили после 10:00, и зачисление в ICU было в тот же день до 16:30?
Ещё спрашивал об ОВГЗ UA4000231625. Ее в начале недели не было, в середине загадочно появилась, хотя во вторник на аукционе ее не было, и распродалась (около 900 шт всего за час). В пятницу опять не было в наличии в ICU.
Насчёт облигации ответили такое:
Поточна ситуація з облігаціями:
Міністерство фінансів вирішує обсяг емісії даної облігації. На ринку наразі немає цих облігацій у достатній кількості. Наш портфель є динамічним, тому облігації можуть зникати або з'являтися в переліку протягом торгової сесії. Облігації UA4000231625 планово будуть доступні на наступному тижні.
Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.
Заведешь деньги, а облигации может не быть.
Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери.
Когда они говорят, что "планово будуть на наступному тижні", то это может быть в любой день недели? Или может быть к чему-то привязано? Например, к аукциону Минфина. Тогда на следующей неделе это вт-ср. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией в ICU?
P.S. Да уж, пока как-то трудно с этим ICU.
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candidat
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Додано: Нед 11 сер, 2024 10:38
candidat написав:
Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.
Заведешь деньги, а облигации может не быть.
Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери.
Вот так и покупать. Идя на рынок до которого от дома не близко бери с собой деньги потому, что иначе сможешь там только поглазеть. Как-то ж кто-то купил 900 шт за час? Тут ходь поход на рынок только у денег время занимает и переводы туда-назад без комиссий (если мы про гривну).
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moveton
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Додано: Нед 11 сер, 2024 10:40
candidat написав:
Да уж, пока как-то трудно с этим ICU.
Дякуємо, що обираєте спокійні інвестиції в ОВДП.
З повагою, ICU
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Amethyst
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