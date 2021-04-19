Додано: Нед 11 сер, 2024 10:10

Спросил в ICU. Ответили так:



Зарахування коштів:

Якщо кошти перераховані за реквізитами до 10:00, вони відобразяться на рахунку протягом цього дня. Якщо після 10:00 – зарахування відбудеться наступного робочого дня. Зарахування через сервіс Portmone відбувається у другій половині наступного робочого дня.



Интересно, что они тут имеют в виду под "перераховані до 10:00"? Это время отправки с моего счета в другом банке? А банк получателя разве видит, во сколько этот перевод был отправлен?

Или тут имеется в виду, что до 10:00 должны уже в ICU поступить?

Бывало у кого-то, что отправили после 10:00, и зачисление в ICU было в тот же день до 16:30?



Ещё спрашивал об ОВГЗ UA4000231625. Ее в начале недели не было, в середине загадочно появилась, хотя во вторник на аукционе ее не было, и распродалась (около 900 шт всего за час). В пятницу опять не было в наличии в ICU.

Насчёт облигации ответили такое:



Поточна ситуація з облігаціями:

Міністерство фінансів вирішує обсяг емісії даної облігації. На ринку наразі немає цих облігацій у достатній кількості. Наш портфель є динамічним, тому облігації можуть зникати або з'являтися в переліку протягом торгової сесії. Облігації UA4000231625 планово будуть доступні на наступному тижні.



Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.

Заведешь деньги, а облигации может не быть.

Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери.



Когда они говорят, что "планово будуть на наступному тижні", то это может быть в любой день недели? Или может быть к чему-то привязано? Например, к аукциону Минфина. Тогда на следующей неделе это вт-ср. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией в ICU?



P.S. Да уж, пока как-то трудно с этим ICU.